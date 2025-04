DIRETTA TRAPANI CASERTANA (RISULTATO 0-1), L’ASSALTO FINALE NON BASTA

Termina la diretta del match valido per il campionato di serie C Girone C che definisce cosi gli ultimi verdetti. Trapani e Casertana è stata una delle sfide più sentite con entrambe le squadre ancora in lotta ed alla fine – dopo un immenso recupero – è la Casertana a portare a casa la vittoria che le vale la salvezza in extremis.

Al minuto 72 Ciotti di testa manda a lato da buona posizione ma il Trapani fatica a più riprese e la Casertana difende in qualsiasi modo possibile. Gli ospiti perdono tempo, fanno falli e cercano in ogni modo di salvarsi, i campani hanno anche in maniera fortuita la possibilità di raddoppiare ma è la Casertana dopo 9 minuti di recupero, il rosso a Damian e una quasi rissa nel finale, ottengono tre punti che valgono la salvezza (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA TRAPANI CASERTANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento con la diretta Trapani Casertana in televisione è sul canale Sky Sport 257. Chi è abbonato a Sky potrà seguire il match anche in streaming accedendo all’applicazione Sky Go. Pure gli iscritti a Now non dovranno perdersi la gara sfruttando NOW TV.

DIRETTA TRAPANI CASERTANA (RISULTATO 0-1), SICILIANI ALL’ATTACCO

Comincia la diretta del secondo tempo del match di serie C tra Trapani e Casertana ed il match segue la stessa scia del finale del primo tempo con i padroni di casa all’attacco e la Casertana che pensa invece a difendere. Il primo tempo si conclude sul risultato di 1 a 0 per gli ospiti e la ripresa parte allo stesso modo. Si comincia senza cambi. Giallo per Vano per colpo su Kragl.

Il Trapani continua ad attaccare e si rende pericoloso con un tiro cross di Kragl ed è sempre lui l’uomo più pericoloso dei suoi. Minuto 58 e la punizione dell’ex Frosinone sfiora l’incrocio con il Trapani che fa anche i primi cambi, sempre con l’obiettivo di attaccare. La squadra campana si chiude come può ma è in difficoltà (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA TRAPANI CASERTANA (RISULTATO 0-1), I PADRONI DI CASA ALL’ATTACCO

Termina la diretta del primo tempo di Trapani Casertana, un match piuttosto aperto ed importante per entrambe le squadre con gli ospiti avanti grazie alla rete di Vano al minuto 11, abile a sfruttare una disattenzione tra difesa e soprattutto portiere. Ma il Trapani, consapevole anche degli altri risultati, è piuttosto in partita.

I padroni di casa dopo il gol hanno reagito alla grande, la Casertana è chiusa in difesa e prova solo a colpire in contropiede, pericolosa con un tiro cross di Falasca. Il Trapani fa un cambio e mette una punta al 35 minuto, dentro Ongaro. Poi minuto 38 e il Trapani sfiora il pari con Celiento che di testa manda di poco alta. Hrajech manda poi a lato. Si va cosi all’intervallo (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA TRAPANI CASERTANA (RISULTATO 0-1), SI SBLOCCA IL MATCH

Prosegue la diretta del match valido per il campionato di serie C Girone C tra Trapani e Casertana, i padroni di casa provano a fare la partita e al minuto 7 sono pericolosi con Sabatino il cui cross termina di poco a lato. Prova a farsi vedere anche la Casertana e alla prima occasione utile i campani passano in vantaggio. Si sblocca subito il match.

Minuto 11 e cross di Falasca, il portiere del Trapani esce malissimo e Vano da due passi insacca firmando il vantaggio della Casertana. Il Trapani prova a reagire ma ha accusato i colpo e sembra in difficoltà, in questo momento la Casertana sarebbe salva. I siciliani ci provano con Carraro ma il tiro termina fuori. Padroni di casa all’attacco (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA TRAPANI CASERTANA (RISULTATO 0-0), COMINCIA LA SFIDA

Comincia la diretta dell’ultimo turno del campionato di serie C Girone C tra Trapani e Casertana, una sfida importante da ambo le parti. I padroni di casa necessitano di una vittoria per provare a raggiungere i Playoff (ci sono incastri difficili) mentre gli ospiti hanno bisogno di punti per ottenere la salvezza. Intanto comincia la sfida!

Si gioca subito a ritmi molto alti con le due squadre che necessitano di punti e che non possono permettersi di pareggiare. Subito chance per i siciliani che al minuto 5 ci provano con Anatriello, la palla di testa termina di poco accanto al portiere. Intanto ritmi serrati e ambiente piuttosto caldo nel corso del match (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA TRAPANI CASERTANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Adesso vediamo insieme i dati della diretta di Trapani Casertana, finalmente ci siamo! Il Trapani mostra una maggiore propensione offensiva, con una media gol segnati di 1.27, superiore allo 0.88 della Casertana. Anche in fase difensiva i siciliani sembrano più solidi, subendo 1.15 gol a partita contro l’1.24 degli avversari. Questo si riflette anche sul dato delle vittorie: il Trapani vince il 33.33% delle partite, più del doppio rispetto al 15.15% della Casertana, a testimonianza di una maggiore efficacia nel portare a casa il risultato. Dal punto di vista dello spettacolo, le partite del Trapani sono più movimentate: il 72.73% finisce con almeno 2 gol (Over 1.5), contro il 60.61% della Casertana.

Anche per l’Over 2.5, il Trapani è più coinvolto (51.52% contro 27.27%). Le percentuali si ribaltano leggermente sul dato “entrambe le squadre a segno”, con la Casertana che registra un 48.48% contro il 42.42% dei granata: un indizio che gli ospiti subiscono ma riescono spesso a reagire. A livello disciplinare, le due squadre sono praticamente identiche: 98 cartellini totali a testa, con 95-94 gialli rispettivamente e una media quasi sovrapponibile (2.88 gialli per Trapani, 2.85 per Casertana). Anche il numero di cartellini rossi è simile (0.09 per Trapani, 0.12 per Casertana). Nel prossimo aggiornamento della diretta di Trapani Casertana ci sarà il commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

A RIDOSSO DEGLI OBIETTIVI

Comincia domenica 27 aprile 2025 alle ore 20:00 la diretta Trapani Casertana. Presso lo Stadio Polisportivo Provinciale di Erice va in scena uno scontro fra due compagini che hanno ancora a disposizione un’ultima possibilità per centrare i rispettivi obiettivi. I padroni di casa sono in undicesima posizione con quarantuno punti e vorrebbero qualificarsi per i playoff scalzando in classifica il Giugliano, avanti di sole due lunghezze ed impegnato nel derby col Benevento, sconfitto recentemente proprio dai granata.

I siciliani, in caso di successo, potrebbero agganciare la Juventus Next Gen. Gli ospiti, invece, vivono una situazione molto simile ma per quanto riguarda la permanenza in Serie C. I rossoblu si trovano appunto in diciassettesima posizione ad un solo punto di distacco dal Foggia, che se la dovrà vedere contro un AZ Picerno già sicuro di proseguire la stagione andando a caccia della cadetteria. I campani sperano in una sconfitta dei pugliesi così da non dover poi disputare il playout contro il Messina.

TRAPANI CASERTANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Dalle probabili formazioni della diretta Trapani Casertana ci aspettiamo di vedere in campo dall’inizio un 3-4-2-1 con Barosi, Celiento, Malomo, Mulè, Ciotti, Hraiech, Carraro, Sabatino, Kragl, Ruggiero ed Anatriello per quanto riguarda i padroni di casa allenati da mister Aronica. Gli ospiti dovrebbero invece schierarsi in maniera diversa in difesa poichè il tecnico Iori sarebbe orientato verso l’impiego del modulo 4-2-3-1 con Zanellati, Heinz, Bacchetti, Kontek, Falasca, Collodel, Proia, Kallon, Bunino, Egharevba e Vano almeno in partenza.

DIRETTA TRAPANI CASERTANA, LE QUOTE

Se diamo uno sguardo alle quote proposte dai bookmakers per l’esito finale della diretta Trapani Casertana allora possiamo dire che sono i granata i vincitori più probabili di questo incontro. Secondo quanto offerto ad esempio da ZonaGioco.it, il successo dei padroni di casa è quotato ad appena 1.96 e l’eventuale trionfo degli ospiti è invece una soluzione decisamente meno credibile visto il segno 2 fissato appunto a 3.50. Il pareggio è un’alternativa più plausibile ed infatti l’x viene pagato a 3.10.