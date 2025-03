DIRETTA TRAPANI CATANIA: ARIA DI DERBY IN SICILIA

Eccoci pronti a vivere un derby siciliano, alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 30 marzo 2025, sarà infatti la volta della diretta Trapani Catania, naturalmente per il girone C della Serie C. Per i padroni di casa del Trapani è suonato l’allarme rosso: cinque sconfitte consecutive sono un pesante fardello e ormai i playoff rischiano di rimanere una chimera, a meno di correre davvero forte nelle ultime giornate, ma servirebbe un cambiamento di ritmo clamoroso, anche se dispiace perché il Trapani ha fatto a lungo molto bene.

Prospettive decisamente più intriganti per gli ospiti nella diretta Trapani Catania, perché i rossazzurri invece sono imbattuti da diverso tempo e con il pareggio contro il Crotone sono arrivati a quota 44 punti nonostante la penalizzazione, per cui i playoff adesso sono davvero vicini, ma servirà anche cercare la migliore posizione possibile per sperare di andare avanti nella lunga post-season. In più è naturalmente un derby, per crisi sono tutte le ragioni per seguire al meglio la diretta Trapani Catania…

TRAPANI CATANIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Trapani Catania in tv sarà esclusiva di Sky Sport per gli abbonati, con Now Tv e Sky Go quindi per la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CATANIA

Liotti è squalificato e lo sarà ancora lungo, Vincenzo Torrente nelle probabili formazioni per la diretta Trapani Catania dovrà quindi cambiare qualcosa nel modulo 3-5-2. Potrebbe tornare a sinistra capitan Sabatino, con Mulè che andrebbe a completare la difesa con Silvestri e Celiento davanti a Ujkaj. L’esterno destro potrebbe invece essere Ciuferri, Toscano il regista affiancato dalle mezzali Segberg e Carraro, infine Piovanello e Anatriello potrebbero formare la coppia di attaccanti del Trapani.

Nel Catania di Domenico Toscano è invece squalificato Di Gennaro, quindi spazio ad Allegretto con Ierardi e Gega davanti al portiere Dini. Il modulo sarà il 3-4-2-1, capitan De Rose e Quaini saranno la coppia centrale di centrocampo con Raimo esterno destro ed Anastasio a sinistra. Infine il reparto offensivo del Catania, con Lunetta e Jimenez sulla trequarti alle spalle della prima punta De Paoli.

QUOTE E PRONOSTICO SUL DERBY

Padroni di casa favoriti ma non troppo secondo le quote Snai per il pronostico sulla diretta Trapani Catania. Il segno 1 infatti vale 2,00, mentre si sale a 3,00 per il pareggio (quindi a sua volta molto probabile) e infine a 3,55 se fosse il Catania a vincere il derby siciliano.