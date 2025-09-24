Diretta Trapani Catania streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA TRAPANI CATANIA (RISULTATO 0-0): AVVIO DI GARA!

In Sicilia la partita tra Trapani e Catania è cominciata da una ventina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti si affacciano pericolosamente in zona offensiva verso il 17′ con un tiro di Cicerelli dopo un piazzato, parato in qualche modo da Galeotti. Ecco le formazioni ufficiali: TRAPANI (3-4-2-1) – Galeotti; Negro, Salines, Stramaccioni; Kirwan, Celeghin, Di Noia, Benedetti; Canotto, Fischnaller; Grandolfo. Allenatore: Salvatore Aronica. CATANIA (3-4-2-1) – Dini; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini; Casasola, Corbari, Di Tacchio, Celli; Lunetta, Cicerelli; Forte. Allenatore: Domenico Toscano. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DOVE VEDERE LA DIRETTA TRAPANI CATANIA IN TV STREAMING VIDEO

Per la diretta Trapani Catania l’appuntamento è come di consueto sui canali di Sky Sport, mentre la diretta streaming video verrà garantita dal portale Now Tv.

SI COMINCIA!

Vediamo insieme un po’ di dati sulla diretta di Trapani Catania, derby del turno infrasettimanale di Serie C, in questo modo capiremo anche i trend delle due squadre e vedremo chi riuscirà o meno a portare a casa i tre punti oggi. Il Trapani è una squadra che ama fare la partita: possesso medio al 55%, circa 14 tiri totali e un xG che sfiora l’1,7.

La difesa è solida, con appena 1 gol subito di media e tanti duelli aerei vinti (60%). Il Catania risponde con numeri più equilibrati: possesso al 51%, 1,3 gol segnati a gara e 1,2 subiti, con un xG vicino all’1,4. È però meno incisivo sulle palle inattive, dove raccoglie appena 3,5 corner di media contro i quasi 6 del Trapani. La sfida si annuncia come un derby ad alta intensità, con i granata più costanti e gli etnei pronti a colpire in transizione.

Ci sarà uno spettacolo assolutamente da non perdere, ci sembra ovvio, perciò rimanete su questa pagina perché al prossimo aggiornamento avrete l’opportunità di farci compagnia con il commento live del match. La diretta di Trapani Catania è alle porte. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRAPANI CATANIA: UN DERBY SENTITISSIMO!

Con la diretta Trapani Catania ci apprestiamo a vivere uno scintillante derby, alle ore 20:30 di mercoledì 24 settembre, nel programma della sesta giornata per il girone C di Serie C 2025-2026. Si tratta di una partita sentitissima ma, quest’anno e in questo momento, anche di una sfida di alto profilo.

Il Trapani ha dovuto fare fronte agli 8 punti di penalizzazione, un bottino davvero pesante: ha risposto con tre vittorie, tra cui il 6-0 rifilato al Latina, e due pareggi – ad Altamura domenica scorsa, e all’esordio contro il Casarano – e così con 11 punti sarebbe terzo in classifica, ma purtroppo deve ancora guardare alla salvezza come primo traguardo.

Il Catania invece è partito fortissimo: sei gol al Foggia, quattro al Monopoli, tre vittorie e zero gol subiti nelle prime tre giornate. Poi è arrivato il calo perché, dopo il poker incassato a Cosenza, gli etnei non sono riusciti a battere il Sorrento al Massimino, facendo 0-0 contro una squadra che aveva fin lì un punto.

Insomma, qualche calo strutturale ci può anche stare ma rimane il fatto che nella diretta Trapani Catania stiamo parlando di due squadre che possono davvero stupire in positivo; noi non vediamo l’ora di assistere alla partita, e a tale proposito andiamo anche a studiare brevemente le probabili formazioni con le scelte da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CATANIA

Scelte da valutare per la diretta Trapani Catania: Salvatore Aronica può cambiare qualcosa nel suo 3-4-1-2, con Ciotti per Stramaccioni nel terzetto difensivo davanti a Galeotti e magari Palmieri o Diego Marcolini in mezzo al campo prendendo il posto degli intoccabili Celeghin o Di Noia, visti gli impegni ravvicinati. Rischia la maglia anche Kirwan a destra; Amedeo Benedetti dovrebbe essere confermato a sinistra così come Pirrello e Salinas nel reparto arretrato, davanti con Federico Vazquez e Grandolfo può tornare titolare Canotto che giocherebbe dunque da trequartista tra le linee.

Modulo speculare per il Catania, allenato da Domenico Toscano: Dini fa il portiere con una linea arretrata con Pieraccini, Matteo Di Gennaro e Ierardi, Casasola e Celli possono riposare perché sono pronti rispettivamente Raimo e Lunetta a prenderne il posto, in mezzo al campo Di Tacchio e Quaini vanno verso la conferma o quantomeno uno dei due, perché nel derby potrebbe toccare a Corbari. Sulla trequarti ecco Kaleb Jimenez e Cicerelli insidiati dalla candidatura di Stoppa, ma anche Quiroz potrebbe tornare utile per questa zona di campo; la prima punta invece dovrebbe sempre essere Francesco Forte.

PRONOSTICO E QUOTE TRAPANI CATANIA

Eccoci anche alle quote che possiamo leggere nella diretta Trapani Catania: sono quelle della Snai, secondo cui il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore pari a 2,80 volte quanto messo sul piatto laddove il segno 2 che regola il successo degli etnei porta in dote una somma equivalente a 2,35 volte la giocata, siamo infine a una cifra che, con il segno X per l’eventualità del pareggio, sarebbe equivalente a 3,20 volte l’importo investito su questa partita.