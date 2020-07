Diretta Trapani Crotone/ Streaming video DAZN: è festa per gli squali (Serie B)

Trapani Crotone, che è in diretta dallo stadio Provinciale di Erice, va in scena alle ore 21:00 di venerdì 31 luglio e si gioca per la 38^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Il colpo grosso di Perugia non è servito ai siciliani, traditi dal calendario: si gioca infatti Cosenza Juve Stabia, il Trapani ha scontri diretti identici con i lupi ma una differenza reti nettamente peggiore. Dovrebbe recuperare 13 gol ai calabresi per evitare una retrocessione che nei fatti è già matematica; a meno che venga accolto il ricorso per la penalizzazione dovuta ai pagamenti fuori tempo massimo: in quel caso i granata potrebbero anche salvarsi direttamente. Il Crotone invece può rilassarsi e festeggiare la promozione in Serie A: grande cavalcata quella della squadra di Giovanni Stroppa che torna nella massima serie dopo due anni, il traguardo raggiunto in anticipo non ha comunque impedito agli squali di centrare un’altra vittoria (contro il Frosinone) portandosi a -15 dal Benevento. Sarà allora molto interessante valutare come andranno le cose nella diretta di Trapani Crotone; aspettando che le squadre giochino la loro partita analizziamo il modo in cui i due allenatori potrebbero schierarle, valutando insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trapani Crotone non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: il campionato di Serie B è infatti un’esclusiva della piattaforma DAZN, soltanto gli abbonati potranno accedere all’evento in esclusiva e potranno farlo tramite il consueto servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet, così da installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CROTONE

In Trapani Crotone Fabrizio Castori dovrà fare a meno di Grillo e Odjer, entrambi squalificati: il primo dovrebbe essere sostituito da Luigi Scaglia che può allargare la sua posizione, il secondo da Luperini che è stato il matchwinner al Curi. Per il resto, tutto confermato: Coulibaly e Colpani completano la zona mediana, davanti al portiere Carnesecchi giocherà una difesa a tre con Pirrello, Buongiorno e Pagliarulo mentre il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Dalmonte e Stefano Pettinari, anche se Filip Piszczek spera nel posto. Stroppa invece sarà senza Benali e Molina, ma a questo punto importa poco: spazio alle seconde linee con Marco Festa tra i pali, Spolli al centro di una difesa completata da Golemic e Gigliotti mentre in mezzo al campo possono trovare spazio ancora Gomelt e Crociata eventualmente con il rientro di Barberis. A destra Mustacchio contende il posto a Gerbo, a sinistra il posto di Molina sarà preso dal francese Evan’s Allan; a completare la squadra il duo avanzato, con Simy titolare per prendersi il titolo di capocannoniere e uno tra Maxi Lopez e Messias al suo fianco.

