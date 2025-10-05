Diretta Trapani Giugliano streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 5 ottobre 2025

DIRETTA TRAPANI GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Trapani Giugliano comincia: non abbiamo molto da dire su questa partita, che infatti ha soltanto sei episodi del passato di cui peraltro quattro sono anche abbastanza datati. Ci riferiamo alle stagioni 1998-1999 e seguente; in questo caso due vittorie interne per il Trapani e una per il Giugliano, con un pareggio, mentre nella passata stagione i campani sono riusciti a portare dalla loro parte il bilancio del testa a testa vincendo entrambe le partite. Quella di Trapani era stata giocata a metà marzo: Gennaro Anatriello aveva pareggiato il gol di Ferdinando Del Sole, ma era stato Alessio Nepi a risolvere al 55’ minuto.

La vittoria più recente del Trapani dunque è già vecchia di 25 anni: era infatti fine ottobre 1999 e si giocava per il girone C di Serie C2, i siciliani si erano imposti per 1-0. Li allenava Ezio Capuano, la rete della vittoria era arrivata intorno al quarto d’ora della ripresa grazie a Massimo Marsich. Abbiamo dunque visto che i campani sono stati ottimi nei due precedenti dello scorso anno, riusciranno a confermare il trend anche oggi? Scopriamolo insieme: finalmente si può andare in campo, perché la diretta Trapani Giugliano è pronta a vivere il suo calcio d’inizio! (agg. di Claudio Franceschini)

TRAPANI GIUGLIANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Trapani Giugliano in tv, come tifosi e appassionati di Serie C sanno benissimo, sarà riservata agli abbonati Sky sui canali della televisione satellitare o avvalendosi della diretta streaming video con Sky Go o Now Tv.

TRAPANI GIUGLIANO: SITUAZIONI DELICATE

La diretta Trapani Giugliano, alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 5 ottobre 2025, si giocherà allo Stadio Polisportivo Provinciale di Erice per l’ottava giornata del campionato di Serie C, naturalmente nel girone C. Possiamo definirla una sfida in zona playout, ma con delle differenze rilevanti fra le due squadre.

Il Trapani ovviamente si ritrova invischiato nella bassa classifica soprattutto a causa della penalizzazione di 8 punti in classifica, senza la quale i siciliani sarebbero molto più in alto. Quel -8 tuttavia costringe a correre e ogni scivolone complica la vita, come la sconfitta a Benevento di settimana scorsa.

Più delicata sul campo la situazione del Giugliano, che è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Sorrento e si trova quindi in zona playout perché questo è stato finora il responso del campo, logicamente da migliorare se i campani non vorranno passare un campionato di sofferenza in cui lottare solo per la salvezza.

La differenza in campo finora c’è stata, ciò dovrebbe favorire il Trapani, che davanti ai propri tifosi vorrà fare un balzo in avanti per rendere migliore una classifica che naturalmente è “ingiusta” dal punto di vista squisitamente agonistico: cosa ci dirà la diretta Trapani Giugliano oggi pomeriggio?

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI GIUGLIANO

Modulo 4-3-3 di riferimento per Salvatore Aronica nelle probabili formazioni della diretta Trapani Giugliano, quanto agli undici titolari potremmo ipotizzare Kirwan, Pirrello, Stramaccioni e Benedetti nella difesa a quattro davanti al portiere Galeotti. A centrocampo per il Trapani il trio formato da Palmieri, Carriero e Di Noia; infine il tridente offensivo con le ali Ciuferri e Canotto ai fianchi del centravanti Fischnaller.

Per l’allenatore ospite Mirko Cudini il riferimento è invece il modulo 3-5-2; il Giugliano potrebbe schierare oggi dal primo minuto il portiere Russo e Del Fabro, Caldore e D’Avino nel terzetto della retroguardia. Borello affiancato dalle mezzali Zammarini e De Rosa nel cuore della mediana, gli esterni D’Agostino e Vaglica, infine in attacco i possibili titolari sono Nepi e Njambè.

PRONOSTICO E QUOTE

Padroni di casa favoriti in modo anche piuttosto netto nel pronostico sulla diretta Trapani Giugliano secondo le quote Snai. Una vittoria del Trapani è infatti quotata a 1,70, mentre poi si sale a 3,35 in caso di pareggio ed infine un successo in Sicilia del Giugliano varrebbe 4,40 volte la posta.