DIRETTA TRAPANI GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Sicilia il primo tempo fra Trapani e Giugliano è cominciato da una decina di minuti ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa si affacciano pericolosamente in avanti con un tiro largo non di molto provato da Piovanello al 9′. Le formazioni ufficiali: TRAPANI (4-3-3) – Ujkaj, Anatriello, Benedetti , Carraro, Ciuferri, Malomo, Piovanello, Ruggiero, Silvestri, Toscano, Zappella. All.: Torrente. GIUGLIANO (4-3-3) – Russo, Balde, Celeghin, Del Sole, De Rosa, Giorgione, Minelli, Nepi, Oyewale, Valdesi, Vallarelli. All.: Bertotto. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Avellino Trapani (risultato finale 2-0): Lescano fa il KO! (oggi 12 marzo 2025)

SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Trapani Giugliano, match che potrebbe dare più di qualche sorpresa a vedere le statistiche. Ma procediamo per gradi, in questa rubrica il nostro obiettivo è individuare la favorita da un punto di vista statistico, il che ci porta ad analizzare i dati e i trend che questi ultimi mostrano. Iniziamo dalla squadra siciliana, propensa al possesso palla e al dribbling per creare superiorità numerica dentro l’area, infatti abbiamo il 49% di possesso medio a partita e poi anche almeno il 34% di azioni che contengono almeno un dribbling.

DIRETTA/ Giugliano Picerno (risultato finale 0-2): Summa salva su D'Agostino! (oggi 12 marzo 2025)

Il Giugliano invece attende nella propria metà campo per partire in contropiede, il che ci porta dunque a credere che i 39 cross prgressivi a partita non siano un caso. Dopotutto la squadra segna la maggior parte dei suoi ol nel secondo tempo con il 21% nei minuti centrali di questa frazione di gioco, quando la squadra avversaria comincia ad essere stanca. Chi avrà la meglio? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Trapani Giugliano, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il comemnto live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRAPANI GIUGLIANO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Trapani Giugliano dal vostro televisore dovrete essere abbonati a Sky o alle piattaforme di diretta streaming video grazie a NOW TV e Sky GO che trasmetteranno il match.

Video Crotone Giugliano (3-2)/ Gol e highlights: doppietta di Gomez, poi Cargnelutti! (Serie C, 9 marzo 2025)

TRAPANI GIUGLIANO: TORRENTE CERCA IL COLPO PLAYOFF

Sfida delicatissima nella 32esima giornata del Girone C di Serie C quella della diretta Trapani Giugliano in campo alle 17,30 di domenica 16 marzo. La sfida potrebbe essere decisiva per un posto nei playoff con le due squadre che sono divise da soli tre punti in classifica.

Il Trapani di Torrente arriva da una sconfitta per 2 a 0 in casa dell’Avellino e si trovano al dodicesimo posto a tre punti dalla zona playoff. Meglio la classifica del Giugliano che si trova ottavo ma arriva da due sconfitte consecutive contro Crotone e Picerno.

TRAPANI GIUGLIANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo della diretta, andiamo ad approfondire anche quali sono le probabili formazioni. Il Trapani di Torrente andrà in campo con un 4-3-3 con Sabatino e Malomo a difesa della porta di Ujkaj. Carraro, Toscano e Ruggiero completeranno il centrocampo a sostegno di un tridente offensivo formato da Piovanello, Anatriello e Ciuferri.

Emergenza totale, invece, per il Giugliano di Bertotto che dovrà fare a meno della coppia di difensori centrali perché entrambi espulsi nell’ultima partita giocata. Al loro posto dovrebbero giocare La Vardera e Minelli con Anacoura tra i pali e Valdesi con Oyewale come terzini. L’attacco sarà ancora un tridente e vedrà Njambè, Padula e Del Sole.