Diretta Trapani Herzliya streaming video tv: orario e risultato live per la Champions League di basket, oggi martedì 11 novembre 2025

DIRETTA TRAPANI HERZLIYA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ultimi minuti in attesa della palla a due per la diretta Trapani Herzliya, due settimane fa avevamo sottolineato il fascino della novità assoluta, gli Shark sono al debutto nelle Coppe europee ed altronde siamo appena al terzo campionato di sempre per i siciliani nella Serie A italiana, dopo una fugace comparizione di un solo anno molto tempo fa stavolta le ambizioni sono molto diverse. In campionato ciò è molto evidente grazie all’ottimo bottino, in Champions League la partita d’andata sul campo neutro in Repubblica Ceca ha scritto una pagina di storia.

Infatti Trapani ha ottenuto la propria prima vittoria europea di sempre contro gli israeliani del Bnei Penlink Herzliya, che ovviamente devono fare conti con una situazione complicata giocando ben lontani da casa anche i match teoricamente fra le mura amiche. Avevamo ricordato che il Bnei Herzliya è stato vincitore della Coppa di Israele nel 2022 per la seconda volta dopo il successo del 1995, ma adesso la diretta Trapani Herzliya potrebbe sancirne di fatto la fine di questa avventura europea! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRAPANI HERZLIYA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Trapani Herzliya in tv serve l’abbonamento alla piattaforma Dazn, che trasmette in diretta streaming video la partita della Champions League di basket.

TRAPANI HERZLIYA: PER BLINDARE (ALMENO) IL TERZO POSTO

Shark per blindare almeno l’obiettivo minimo del terzo posto in Champions League oggi, martedì 11 novembre 2025: l’appuntamento infatti sarà con la diretta Trapani Herzliya, partita che si giocherà alle ore 20.30 di questa sera naturalmente presso il Pala Shark della città siciliana per la quarta giornata del girone D.

Due settimane fa era arrivata la vittoria in Repubblica Ceca, sul campo scelto dagli israeliani come sede delle loro partite casalinghe, per i Trapani Shark è stata la prima affermazione mentre sono ancora a zero i rivali, per cui un’altra vittoria blinderebbe almeno il terzo posto e di conseguenza i play-in.

In Sicilia sarà quindi l’ultima spiaggia per gli israeliani del Bnei Penlink Herzliya, ma noi speriamo che gli Shark possano chiudere i conti per poi eventualmente provare a fare qualcosa di più nelle ultime due giornate sfidando nuovamente La Laguna Tenerife e il Tofas Bursa, per provare a vedere se si potrà andare oltre il terzo posto.

Di certo il potenziale di Trapani è maggiore, considerando quello che sta dimostrando in campionato anche in questa stagione, ma finora in Champions League c’è stata molta fatica, l’impatto con la competizione internazionale si è fatto sentire. Speriamo allora che la scorsa vittoria abbia sbloccato i siciliani, a caccia del bis nella diretta Trapani Herzliya…

DIRETTA TRAPANI HERZLIYA: PER CRESCERE IN CHAMPIONS LEAGUE

Ne parlavamo due settimane fa: l’impatto con la Champions League si è fatto sentire per la grande rivelazione dell’ultimo anno e mezzo del basket italiano. Trapani si era ritrovata di fronte un bivio in Cechia ed è stata brava a prendere la direzione giusta, ora bisogna sfruttare il fattore campo per concedere il bis e raggiungere il primo obiettivo europeo stagionale, cioè appunto il superamento di questo girone almeno con sguardo ai play-in, dal momento che con due sconfitte già subite pare difficile poter sognare il primo posto.

Forse ha pesato anche il fatto di avere una penalizzazione di 4 punti in Serie A, per cui Trapani deve risalire il più velocemente possibile posizioni anche in campionato – e in verità lo sta facendo molto bene, dato che finora ha vinto sei partite su sette. Ecco allora che gli uomini di coach Jasmin Repesa adesso potrebbero spingere sull’acceleratore anche in Champions League per mostrare il loro valore anche al resto d’Europa, fin da un auspicabile bis nella diretta Trapani Herzliya…