Diretta Trapani Latina, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Provinciale per la seconda giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA TRAPANI LATINA, SFIDA AL POLISPORTIVO PROVINCIALE

Inizia alle ore 21:00 di sabato 30 agosto 2025 la diretta Trapani Latina. Presso lo Stadio Polisportivo Provinciale di Erice i padroni di casa inseguono la loro prima vittoria in questa nuova annata entro i novanta minuti, più recupero, regolamentari dopo i due pareggi ottenuti in quelli che sono stati gli impegni iniziali della stagione 2025/2026.

I siciliani sono stati infatti in grado di avere la meglio nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie C in trasferta contro l’AZ Picerno ma solamente dopo i calci di rigore. In campionato invece i granata non hanno saputo andare oltre il pari senza reti ottenuto sempre lontano dalle mura amiche ma in questo caso contro il Casarano.

I nerazzurri sono invece reduci da due vittorie consecutive conquistate di misura rispettivamente contro il Gubbio, in Coppa grazie al gol di Pannitteri, e contro l’Atalanta Under 23, nella circostanza per merito della rete segnata da Riccardi, giocando però sempre sul proprio campo e quello di oggi rappresenta la prima sfida da affrontare lontano dal loro stadio.

La sessione estiva di calciomercato sta inoltre per concludersi è non è da escludere che i dirigenti delle due società decidano di ultimare i rispettivi organici aggiungendo ancora qualcosa entro la fine ufficiale della finestra di trattative.

DIRETTA TRAPANI LATINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi volesse vedere la diretta Trapani Latina dovrà essere iscritto a Sky. A meno che non andiate allo stadio, questa partita sarà disponibile per gli abbonati alla piattaforma satellitare che dovrebbe trasmetterla in streaming sull’applicazione di Sky Go. Al momento non è stato ancora indicato un canale invece per la messa in onda televisiva del match.

DIRETTA TRAPANI LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Trapani Latina possiamo ipotizzare l’impiego del 3-4-2-1 con Galeotti, Pirrello, Salines e Stramaccioni, Kirwan, Di Noia, Celeghin e Giron, Canotto e Fischnaller, Grandolfo da parte del tecnico Aronica per quanto riguarda i granata. Il modulo 3-4-2-1 con Mastrantonio, Parodi, Calabrese e Marenco, Ercolano, Ciko, De Ciancio e Pace, Pannitteri e Quieto dietro al centravanti Ekuban sarà invece la soluzione adottata dal tecnico Bruno per i suoi nerazzurri.

DIRETTA TRAPANI LATINA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano non avere grossi dubbi sull’esito finale della diretta Trapani Latina a giudicare dalle quote proposte alla vigilia del match. Stando per esempio ad un’agenzia di scommesse del calibro di Snai, i padroni di casa sono senz’altro i favoriti per il successo con il segno 1 fissato ad appena 1.65. Gli ospiti dovranno darsi parecchio da fare per far loro i tre punti in palio se si guarda al 2 pagato appunto a 4.60. Una via di mezzo potrebbe essere rappresentata dal pareggio, con l’x quotato a 3.45.