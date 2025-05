DIRETTA TRAPANI MILANO: IL BIG-MATCH IN SICILIA

A inizio stagione era difficile prevederlo, ma la diretta Trapani Milano sarà il big-match della ventinovesima giornata della Serie A di basket e vedrà i padroni di casa Trapani Shark addirittura davanti in classifica agli ospiti della EA7 Emporio Armani Milano, con l’Olimpia che al massimo potrà puntare ad arrivare a pari punti, considerando che in questo momento è quattro lunghezze dietro, il che significa che agli ormai imminenti playoff scudetto dovrebbe essere Trapani la migliore testa di serie fra le due rivali odierne – o magari anche in senso assoluto, con un clamoroso primato in classifica.

Ne sapremo ovviamente molto di più al termine della fondamentale diretta Trapani Milano, che si giocherà alle ore 18.15 di oggi pomeriggio, domenica 4 maggio 2025, con la spinta del pubblico del PalaShark che potrebbe essere una ulteriore spinta in più per i siciliani nella sfida con l’Olimpia Milano, che invece potrebbe beneficiare del fatto che ormai il ritmo delle partite è uguale per tutti, dopo la chiusura una lunga e piuttosto amara stagione di Eurolega. Di certo sarà una partita a suo modo storica, in particolare per i padroni di casa, quindi cediamo la parola alla diretta Trapani Milano…

TRAPANI MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Vedremo anche in chiaro la diretta Trapani Milano in tv grazie alla trasmissione su DMAX, senza dimenticare la diretta streaming video che sarà garantita su abbonamento su DAZN, come per tutta la Serie A di basket.

DIRETTA TRAPANI MILANO: LE STAGIONI A CONFRONTO

La certezza è che entrambe le formazioni saranno grandi protagoniste anche ai playoff, di cui la diretta Trapani Milano sarà quindi una meravigliosa prova generale. I siciliani avevano iniziato il campionato come una neopromossa certamente ambiziosa, ma essere primi a pari merito con la Virtus Bologna dopo ben 28 giornate è onestamente ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Il colpaccio di lunedì sera a Napoli è stato un ulteriore passo avanti verso il sogno del primato, costruito però soprattutto in casa, con lo straordinario bilancio di 12-2. Milano è avvisata, sarà dura in Sicilia…

Milano invece arriva da tre vittorie consecutive: da quando è finita l’Eurolega sono arrivate solo vittorie per l’Olimpia, per di più sempre con punteggi molto netti, con un minimo di 15 punti di vantaggio. Insomma, per lo scudetto tutto sarà possibile, però aiuterebbe avere la migliore posizione possibile nella griglia playoff: la vittoria sul campo di Tortona è stata preziosa, ma per ribaltare davvero le gerarchie nell’affollato gruppo di testa servirebbe espugnare il PalaShark nel posticipo, quindi largo alla diretta Trapani Milano!