DIRETTA TRAPANI MONOPOLI, GRANATA CONTRO BIANCOVERDI A ERICE

Si tiene sabato 8 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Trapani Monopoli. Presso lo Stadio Polisportivo Provinciale di Erice i padroni di casa cercheranno di tornare a muoversi in classifica dopo essere stati sconfitti dalla capolista Audace Cerignola appena una settimana fa. L’ottava posizione è un ottimo piazzamento nel girone C 2024/2025 ma i quarantadue punti ottenuti non sono sufficienti per rimanere tranquilli. Sia il Picerno che il Catania, oltre al Sorrento, incombono alle spalle dei granata che avrebbero pure la possibilità di sorpassare il Giugliano in caso di vittoria e di contemporanea sconfitta dei campani.

DIRETTA / Audace Cerignola Trapani (risultato finale 1-0), vittoria di misura ( Serie C, 2 marzo 2025)

I pugliesi sono invece tornati a riassaporare la vittoria lo scorso weekend sconfiggendo il Messina tra le mura amiche. Il secondo posto con cinquantadue punti è tuttavia frutto della crisi vissuta nell’ultimo mese dai biancoverdi che hanno concesso terreno ad altre rivali come l’Avellino e l’Audace Cerignola, che si è persino presa la vetta della graduatoria. Il Benevento minaccia in ogni caso il Gabbiano che potrebbe essere raggiunto se dovesse perdere ancora.

DIRETTA/ Monopoli Messina (risultato finale 2-1): Grandolfo in rimonta! (2 marzo 2025)

DIRETTA TRAPANI MONOPOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ possibile seguire la diretta Trapani Monopoli su Sky ed anche su Now, tramite le loro applicazioni ufficiali. L’appuntamento è quindi su Sky Go o su Now Tv se invece non potete sintonizzare la televisione sul canale Sky Sport 251.

TRAPANI MONOPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Trapani Monopoli ci spingono ad ipotizzare un 4-3-3 con Ujkaj, Celiento, Silvestri, Sabatino, Liotti, Segberg, Toscano, Carraro, Ciuferri, Anatriello e Piovanello da parte di mister Vincenzo Torrente per i padroni di casa. La compagine ospite allenata dal tecnico Alberto Colombo dovrebbe invece essere schierata secondo un 3-5-2 con Miceli, Angileri, Miceli, Bizzotto, Viteritti, Battocchio, Falzerano, Scipioni, Pace, Grandolfo e Bruschi, almeno in partenza secondo i rumors.

Video Messina Trapani (0-1)/ Gol e highlights: Stensrud la porta a casa! (24 Febbraio 2025, Serie C)

DIRETTA TRAPANI MONOPOLI, LE QUOTE

L’esito finale della diretta Trapani Monopoli indicato dalle quote dei bookmakers suggeriscono i padroni di casa come possibili vincitori della gara. L’1 viene appunto pagato per esempio da Sisal a 2.25 mentre il 2, che equivale invece al successo dei biancoverdi, è quotato invece a 3.20. Il pareggio è più probabile della vittoria dei pugliesi con l’x indicato infatti a 2.90.