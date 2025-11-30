Serie C, Diretta Trapani Monopoli, streaming video tv: gli ospiti sono in crisi di risultati da due partite mentre i padroni di casa no (30 novembre 2025)

DIRETTA TRAPANI MONOPOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochi istanti e sarà finalmente diretta di Trapani Monopoli, ma prima di immergerci nel rettangolo verde andiamo a dare un’occhiata a quelle che sono le statistiche pre match, in maniera tale da capire chi tra queste due formazioni riuscirà a portare a casa i tre punti in una sfida dall’alto potenziale di gol e spettacolo. Il Trapani porta numeri di grande spinta offensiva: 53% di possesso, 1,9 xG, 1,5 xA, e 14,2 tiri totali, fra cui 5 nello specchio. Il 64% delle occasioni nasce da rotazioni sulle fasce e cross a mezz’altezza, mentre difensivamente la squadra concede qualcosa sulle transizioni interne (1,4 xGA).

Video Trapani Foggia (3-1)/ gol e highlights: Aronica torna alla vittoria (Serie C, 22 novembre 2025)

Corner: 6,3 battuti, 5 concessi. Atleticamente, i granata spingono molto: 11,2 km percorsi. Il Monopoli porta una struttura più ragionata: 51% di possesso, 1,5 xG, 1,1 xGA, e una difesa che protegge bene il cuore dell’area (3,0 tiri nello specchio concessi). Il 58% delle occasioni nasce dal corridoio destro, dove i pugliesi creano triangolazioni rapide e tagli verso l’interno. Più equilibrati sui piazzati: 5 corner battuti, 4,4 concessi. Adesso via al commento live della diretta di Trapani Monopoli, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Monopoli Picerno (risultato finale 0-2): doppietta di Abreu! (Serie C, 22 novembre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA TRAPANI MONOPOLI, STREAMING VIDEO

Volete assistere alla diretta Trapani Monopoli di Serie C? Se la risposta è affermativa, la soluzione è solo una ovvero Sky. Abbonandovi potrete vedere anche la diretta streaming sull’app.

TRAPANI MONOPOLI, SICILIA CONTRO PUGLIA

In palio punti importante per confermare la propria presenza nella zona playoff. La diretta Trapani Monopoli è uno dei match più attesi di questo 16esimo turno di Serie C e si giocherà domenica 30 novembre 2025 alle ore 14:30.

Il Trapani, a parte il ko di Potenza per 2-1, sta andando molto bene in questo periodo avendo vinto 2-1 sia con il Crotone che con il Picerno, aumentando il suo score in occasione del 3-1 rifilato all’ultima giornata contro il Foggia.

DIRETTA/ Trapani Foggia (risultato 3-1): Aronica torna a vincere (Serie C, 22 novembre 2025)

Il Monopoli è in calo ed è evidente dalle prestazioni e dai risultati che hanno portato i pugliesi biancoverdi a perdere con Benevento e Picerno rispettivamente 3-1 e 2-0. L’ultimo successo è stato il 3-1 inflitto al Casarano fuori casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI MONOPOLI

Il Trapani giocherà col modulo 4-3-1-2. Tra i pali Galeotti, protetto da Ciotti, Pirrello, Negro e Giron. A centrocampo spazio al tridente Podrini, Di Noia e Marcolini con Ciuferri, Grandolfo e Fischnaller a comporre l’attacco. Il Monopoli risponderà con l’assetto tattico 3-4-2-1. In porta Piana, difeso da Viteritti, Miceli e Piccinini. Agiranno da esterni Valenti e Oyewale con Greco e Calcagni in mediana. Tirelli e Volpe giocheranno invece dietro a Longo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRAPANI MONOPOLI

I boomakers strizzano l’occhio alle possibilità di vittoria del Trapani, data a 1.90. Il Monopoli è offerto a 3.95 mentre il pareggio a 3.15 con Gol e No Gol rispettivamente a 1.85 e 1.77.