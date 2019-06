Diretta Trapani Piacenza/ Streaming video e tv: ultimo verdetto dei play off

Trapani Piacenza, in diretta dallo stadio Provinciale di Erice, sabato 15 giugno 2019 alle ore 20.30, sarà la sfida valevole come finale play off del campionato di Serie C. In ballo la promozione nel campionato cadetto: il Trapani nonostante recenti difficoltà societarie è riuscito ad arrivare in fondo in questi play off, e spera di poter sfruttare l0 0-0 dell’andata. Che ha fatto recriminare il Piacenza per due rigori negati, con gli emiliani che arrivano all’appuntamento dopo la grande delusione della mancata promozione diretta, con l’Entella che ha beffato sul filo di lana i biancorossi nell’ultima giornata della regular season,

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Trapani Piacenza sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale numero 58 del digitale terrestre, RaiSport. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito Rai Play oppure per tutti gli abbonati al sito elevensports.com. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI PIACENZA

Le probabili formazioni di Trapani Piacenza, semifinale di ritorno per i play off di Serie C. I siciliani saranno schierati con un 4-3-3 e scenderanno in campo con Dini; Costa Ferreira, Da Silva, Scognamillo, Franco; Girasole, Taugourdeau, Corapi; Ferretti, Nzola, Tulli. All. Italiano. Risponderanno gli emiliani con questa formazione schierata con un 4-3-3: Fumagalli; Corsinelli, Pergreffi, Silva, Barlocco; Marotta, Della Latta, Corradi; Sestu, Ferrari, Di Molfetta. All.: Franzini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Trapani favorito per la vittoria contro il Piacenza. Quota per il segno 1 fissata a 2.20 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.15 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 3.10 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.15 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.62 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA