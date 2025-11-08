Analisi della diretta Trapani Picerno, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

DIRETTA TRAPANI PICERNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ormai manca pochissimo alla diretta di Trapani Picerno, perciò concentriamoci adesso sulle statistiche che abbiamo a disposizione per capire chi tra queste due realtà avrà il favore o meno del rettangolo verde. Il Trapani è una macchina da punti: 59% di possesso, 2,0 xG, 1,6 xA, e una media di 12,0 tiri totali. Il 65% delle azioni offensive nasce da combinazioni centrali, con una precisione nel palleggio dell’88%. Difensivamente è tra le migliori (0,9 xGA) e concede pochissimo su piazzato (solo il 12% dei gol subiti da fermo).

Diretta/ Renate Virtus Verona (risultato 0-0) streaming video tv: tiro di Patanè! (Serie C, 8 novembre 2025)

Il Picerno risponde con pragmatismo e solidità: 51% di possesso, 1,7 xG, e una media di 10,6 km percorsi per giocatore. Il 43% dei gol arriva da palla inattiva, mentre la squadra lucana segna soprattutto nei finali (48% delle reti dopo il 70’). Sul piano fisico, equilibrio, ma più falli tattici dei granata (16,5 contro 13,7). Sfida da alta quota e ritmi alti: il Trapani cercherà il controllo territoriale, il Picerno proverà a ribaltare i ritmi con concretezza e compattezza. Adesso via alla diretta di Trapani Picerno il fischio di inizio è vicino e con esso il nostro commento live, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Empoli Catanzaro (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (Serie B, 8 novembre 2025)

Diretta Trapani Picerno, come seguire la partita

La diretta Trapani Picerno sarà giocata allo Stadio Polisportivo Provinciale e dalla struttura sarà trasmessa sulle reti di Sky Sport a tutti i tifosi e appassionati in possesso di un abbonamento, per seguire la sfida quindi basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport (canale 252) o collegarsi allo streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv, scaricabili gratuitamente.

Siciliani vicini ai playoff

Ad aprire gli impegni della tredicesima giornata del girone C di Serie C, oggi sabato 8 novembre, sarà la diretta Trapani Picerno che si giocherà alle 14.30, le squadre in campo sono due con lo stesso obiettivo ovvero raggiungere la salvezza alla fine dell’anno, in qualsiasi modo possibile, i siciliani ad oggi stanno riuscendo nell’impresa visto che sono al dodicesimo posto con 14 punti e anzi puntano anche a qualcosa di più come il raggiungimento delle posizioni playoff che distano solo due punti, nell’ultima partita hanno ottenuto un’importante vittoria 1-2 in casa del Crotone e ora cercheranno di ripetersi.

DIRETTA/ Lecce Verona (risultato 0-0) video streaming tv: Falcone vs Montipò, via! (Serie A, 8 novembre 2025)

Per i rossoblù invece la situazione è molto diversa visto che con i loro 10 punti sono nel pieno della zona playout dove stanno però cercando di lottare per uscire o almeno per ottenere la posizione migliore possibile per parteciparvi, Il pareggio 2-2 con la Cavese ha interrotto la serie di quattro sconfitte consecutive che era in corsa e potrebbe essere un segno di ripartenza per la stagione.

Diretta Trapani Picerno, probabili scelte dei tecnici

Per affrontare la diretta Trapani Picerno, entrambi gli allenatori dovrebbero decidere di affidarsi ancora una volta agli stessi undici che nella giornata passata hanno permesso di ottenere buoni risultati, Salvatore Aronica infatti schiererà un 4-4-2 con Galeotti in porta, Ciotti, Negro, Stramaccioni e Giron in difesa, Carriero, Di Noia, Celeghin e Fischnaller a centrocampo e in attacco Vazquez in coppia con Grandolfo. Valerio Bertotto invece metterà in campo un 4-2-3-1 nel quale ci sarà Marcone come portiere, Pistolesi, Vimercati, Frison e Veltri come difensori, Marino e Pugliese come mediani, Petito, Esposito e Djibril come trequartisti e Abreu unico attaccante.

Diretta Trapani Picerno, quote e possibile risultato finale

Secondo i bookmakers, tra cui Sisal, la diretta Trapani Picerno dovrebbe terminare con un risultato molto netto visto che una delle due formazioni è data nettamente favorita rispetto all’altra, la vittoria dei siciliani infatti è fissata a 1.50, una quota molto bassa e che sottolinea il momento difficile degli avversari. Alla vittoria dei rossoblù invece è stata assegnato il valore più alto di tutti, pari a 4.75 in quanto è considerata difficile se non impossibile che si verifichi, anche il pareggio non è visto realizzabile facilmente e per questo verrà pagato a 3.35 in caso dovesse verificarsi.