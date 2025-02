Diretta Trapani Potenza, come arrivano le due squadre alla gara

La diretta Trapani Potenza andrà in scena allo Stadio Polisportivo Provinciale e sarà valida per la 25° giornata del girone C di Serie C, a scendere in campo saranno due società che stanno vivendo situazioni e momenti della stagione nettamente diversi, i padroni di casa infatti nonostante la 9° posizione in classifica valida per i playoff, stanno vivendo un momento di crisi con l’esonero del tecnico Ezio Capuano in seguito ad insulti ai giocatori, e la cessione del capocannoniere Lescano, si presentano alla sfida dopo una sconfitta 2-0 contro la Juventus Next Gen. Gli ospiti invece sono al 5° posto con 42 punti e hanno appena chiuso una serie positiva di 7 partite che hanno portato punti con una sconfitta 1-2 in casa contro il Cerignola.

DIRETTA/ Juventus U23 Trapani (risultato finale 2-0): decide la doppietta di Guerra! (26 gennaio 2025)

Trapani Potenza, le probabili formazioni

Per l’importante diretta Trapani Potenza i padroni di casa dovrebbero confermare il 3-4-1-2 nonostante il nuovo tecnico Vincenzo Torrente, Ujkaj sarà in porta difeso da Silvestri, Sabatino e Liotti, vista la squalifica di Celiento, Zappella e Benedetti sulle fasce, Verna, Toscano e Carriero in mezzo al campo, Anatriello e Ruggiero la due punte. La squadra ospite invece dovrebbe rispondere con il solito 4-3-3 del mister Pietro De Giorgio con Alastra tra i pali, Novella e Rillo esterno basso, con Verrengia e Milesi difensori centrali a completare il reparto, Erradi, Castoranni e Felippe i tre centrocampisti e tridente offensivo composto da Rosafio e Petrungaro sulle fasce e Caturano.

DIRETTA/ Potenza Audace Cerignola (risultato finale 1-2): decide Martinelli! (Serie C, 25 gennaio 2025)

Diretta Trapani Potenza streaming video e tv, come seguire la partita

E’ possibile per i tifosi assistere da lontano anche alla diretta Trapani Potenza delle 15.00 in televisione su Sky Sport, se invece siete più comodi a vedere la sfida su Iphone allora potete connettervi con le piattaforme di streaming di SkyGo e NowTv.

Quote Trapani Potenza, pronostico finale

La diretta Trapani Potenza sulla carta è una gara che non ha un vincitore ben definito ma la situazione che sta vivendo la squadra siciliana dovrebbe indirizzare il risultato finale in favore degli ospiti che nonostante l’ultima gara erano in una lunga serie positiva. La partita potrebbe non essere tra le più spettacolare con il Trapani che dovrà ancora capire come scendere in campo con il nuovo allenatore e potrebbe decidere di chiudersi in difesa per evitare di subire troppo e magari riuscire a portare a casa almeno un punto, il Potenza poi è anche uno dei migliori attacchi della competizione e questo dovrebbe aiutarlo a trovare la vittoria finale. Padroni di casa nettamente favoriti: Snai quota a 1,70 il segno 1.

Video Potenza Benevento (3-0)/ Gol e highlights del match: sanniti ko (Serie C, 21 gennaio 2025)