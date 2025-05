DIRETTA TRAPANI REGGIO EMILIA (RISULTATO FINALE 80-75): MATCH IN BILICO FINO ALL’ULTIMO

La Trapani Shark inaugura i playoff con una vittoria sofferta ma preziosa, superando la Unahotels Reggiana 80-75 in Gara 1. Dopo un inizio difficile chiuso a -8 nel primo quarto, la squadra di coach Repesa rientra in partita nella seconda frazione, ma la gara resta altalenante. Reggio Emilia piazza un parziale di 13-0 tra terzo e quarto periodo, portandosi a +6 a 7 minuti dalla fine. A riaccendere Trapani ci pensa Justin Robinson, MVP del match con 22 punti e 10 assist. Il finale è combattuto: Barford firma il 75-75 a 55 secondi dal termine, ma Galloway segna una tripla decisiva e Notae chiude la gara dalla lunetta. (agg. di Fabio Belli)

ULTIMO QUARTO APERTISSIMO!

Nel terzo quarto, la sfida tra Trapani e Reggio Emilia si infiamma. Horton apre con una poderosa schiacciata, rispondendo immediatamente ai punti di Grant. Petrucelli guida la difesa dei padroni di casa, mentre Robinson colpisce dall’arco per il +7 (50-43). Reggio reagisce con Faried, ben servito da Uglietti, e poi con Cheatham che riporta gli ospiti a -3. Rossato si accende con una tripla e una grande giocata, ma Vitali tiene a galla gli emiliani dalla lunetta. Galloway e Notae segnano in transizione per Trapani, che si porta sul 58-49 e costringe Priftis al timeout. Reggio però non molla e con Barford accorcia fino al -4. Il terzo quarto si chiude sul 60-56, con Trapani in calo e diversi errori offensivi che permettono alla Reggiana di rientrare in partita. (agg. di Fabio Belli)

SORPASSO SICILIANO!

Nel secondo quarto Trapani soffre inizialmente la spinta offensiva di Reggio Emilia, che tocca il massimo vantaggio sul 20-29 grazie a Cheatham. Dopo il timeout, però, i padroni di casa reagiscono con una tripla di Petrucelli e una rimonta guidata da Robinson, che infila due triple consecutive per il sorpasso sul 36-34. Il parziale si allunga a 10-0 con Alibegovic, prima che Vitali interrompa l’emorragia dalla lunetta. Reggio Emilia torna a pressare, ma Trapani mantiene un punto di vantaggio grazie all’energia di Petrucelli. Si va all’intervallo sul 40-39 per i granata. (agg. di Fabio Belli)

PALLA A DUE!

L’avvio di gara è equilibrato, con botta e risposta tra Trapani e Reggio Emilia. Alibegovic e Cheatham aprono le danze, poi si accendono Robinson e Barford per il 5-5 dopo due minuti e mezzo. Trapani torna avanti con una schiacciata di Horton su assist lungo di Alibegovic, ma gli ospiti rispondono con un parziale di 4-0. Faye guida Reggio, mentre Petrucelli e Alibegovic tengono in partita i granata con due triple. Sul 15-15, però, Reggio piazza un break di 8-0 con le triple di Uglietti e Vitali, chiudendo il primo quarto avanti 15-23. (agg. di Fabio Belli)

PALLA A DUE!

Inizia finalmente la diretta Trapani Reggio Emilia, che rappresenta anche il primo viaggio degli Shark nei playoff di Serie A1; la Unahotels invece li aveva raggiunti anche lo scorso anno e aveva anche fatto meglio, quinto posto in regular season e incrocio con Venezia in una serie favolosa, in cui Reggio Emilia aveva sbancato il Taliercio in gara-1 ma poi aveva perso al PalaBigi nel quarto episodio per soli tre punti, così che la Reyer era poi riuscita a chiudere la serie in gara-5 sul proprio parquet volando in semifinale.

Bisogna invece tornare più indietro per trovare la Pallacanestro Reggiana capace di superare un turno di playoff: in questo caso parliamo del 2016, anno della seconda finale consecutiva. Reggio Emilia era la seconda testa di serie e si era immediatamente vendicata di Sassari, che le aveva strappato lo scudetto in maniera beffarda: allenati da Max Menetti, gli emiliani si erano imposti con un netto 3-0 vincendo prima e terza partita in doppia cifra di scarto. Ora come detto partono favoriti gli Shark ma non si può davvero mai dire, dunque tocca metterci comodi e lasciare che a parlare sia il parquet perché la diretta Trapani Reggio Emilia sta davvero per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

GLI SHARK SONO A CACCIA!

La diretta Trapani Reggio Emilia va in scena alle ore 20:45 di sabato 17 maggio, anche al Pala Shark è tempo di vivere gara-1 del primo turno playoff di basket Serie A1 2024-2025 e possiamo dire che per questa serie l’attesa sia abbastanza alta, grazie allo straordinario cammino degli Shark che, da squadra neopromossa, hanno saputo dare concretezza alle forti ambizioni della proprietà contendendo il primo posto in regular season fino all’overtime dell’ultima partita. Alla fine la Virtus Bologna ha avuto la meglio, ma questo toglie poco o nulla all’impresa di Trapani: che i siciliani potessero lottare lo sapevamo, che arrivassero subito così in alto forse no ma il percorso non è finito.

L’avversaria ai playoff è Reggio Emilia, che rispetto alla passata stagione si è confermata: la Unahotels è stata assolutamente costante per tutta la stagione, è sempre rimasta tra le prime otto della classifica riuscendo a tornare in Coppa Italia e si è poi dovuta accontentare del settimo posto, nonostante la vittoria contro Pistoia, beffata da Trieste per la doppia sfida diretta. Chiaramente tra Brescia e gli Shark sarebbe cambiato poco: la Reggiana sarà chiamata a un’impresa ma attenzione a quello che potrebbe succedere nella diretta Trapani Reggio Emilia, i playoff sanno essere una competizione del tutto a parte…

DIRETTA TRAPANI REGGIO EMILIA: L’AGO DELLA BILANCIA PENDE NETTO?

Si avvicina il momento della diretta Trapani Reggio Emilia, possiamo dire almeno sulla carta che l’ago della bilancia pende dalla parte degli Shark per tutto quello che hanno fatto vedere in questi mesi. È stato un grande campionato per Jasmin Repesa: solo la Virtus Bologna ha battuto i siciliani per due volte e tra l’altro lo ha sempre fatto al fotofinish, questo significa che Trapani ha raccolto almeno un successo contro tutte le altre big del campionato e, come già detto, ha risposto sul campo a chi sosteneva che le dichiarazioni del presidente Valerio Antonini fossero lontane dalla realtà del campo, che invece ha parlato forte e chiaro.

Che Trapani sia una reale pretendente allo scudetto dobbiamo sottolinearlo: certo ora bisognerà vedere come la squadra reagirà ai playoff, intanto questo primo turno contro Reggio Emilia vede la squadra neopromossa partire con i favori del pronostico ma anche la Unahotels ha i suoi valori all’interno del roster, potrebbe venirne fuori una serie entusiasmante che si concluderà in gara-5 ma questo lo scopriremo strada facendo, per il momento ci accontentiamo di sapere se nel primo episodio dei quarti di finale il fattore campo sarà rispettato oppure se Reggio Emilia sarà in grado di violare il Pala Shark, caduto solo due volte in regular season.