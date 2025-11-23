Diretta Trapani Reggio Emilia streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la nona giornata di basket Serie A1.

DIRETTA TRAPANI REGGIO EMILIA (RISULTATO FINALE 88-75): TRIPLICE ZERO

Trapani porta a casa una vittoria meritata grazie a un secondo tempo di intensità, energia e grande lucidità offensiva. Dopo tre quarti giocati punto a punto, i granata cambiano marcia nell’ultima frazione, trascinati dal talento di Ford, autore di una prestazione dominante da 26 punti: il lungo diventa inattaccabile nel pitturato, segna con continuità dalla media e si prende i possessi più pesanti. Accanto a lui sale di livello Allen, che chiude a quota 14 punti con giocate di pura fisicità e un impatto difensivo decisivo. Notae porta pericolosità sul perimetro e un paio di triple che spezzano l’equilibrio.

Reggio Emilia resta in gara fino all’ultimo quarto grazie alle iniziative di Barford e Caupain, entrambi chiudono a 18 punti mostrando qualità nel palleggio-arresto-tiro e nel punire gli spazi creati. Thor aggiunge presenza interna e qualche canestro utile, ma nell’ultimo parziale la Reggiana perde brillantezza e precisione, concedendo troppo in transizione e soffrendo la maggiore energia di Trapani. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRAPANI REGGIO EMILIA (RISULTATO LIVE 67-68): FINE TERZO QUARTO

Il terzo quarto si chiude con Reggio Emilia avanti in questa diretta di un solo punto, 67-68, al termine di una frazione bellissima, giocata a ritmi altissimi e segnata dai continui ribaltamenti di inerzia. Trapani resta in scia grazie a un Ford monumentale: il lungo domina ogni possesso offensivo, sale a 26 punti con percentuali altissime e continua a colpire sia spalle a canestro sia dalla media. Allen lo supporta con 14 punti, aggressivo in penetrazione e determinante nel tenere i granata agganciati quando la Reggiana prova la fuga. Buon contributo anche di Notae, che con 8 punti e tre triple tiene sempre viva la pericolosità perimetrale dei siciliani.

Reggio Emilia risponde con una coppia di esterni semplicemente irresistibile: Barford, autore di 18 punti, continua a segnare in ogni modo, sia dal palleggio che sugli scarichi, mentre Caupain, anch’egli a quota 18, gestisce l’attacco con qualità, colpisce dai tre punti e muove benissimo la difesa avversaria. Importante anche Thor, che aggiunge 9 punti e fisicità nei momenti più duri del quarto. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRAPANI REGGIO EMILIA (RISULTATO LIVE 43-43): FINE SECONDO QUARTO

Primo tempo spettacolare e ricco di parziali in questa diretta, che si chiude sul 43-43 con Trapani capace di rimontare il +7 accumulato da Reggio nel primo periodo. I granata alzano l’intensità offensiva trascinati da un Ford dominante: 16 punti, presenza costante in area e grande precisione dai 5 metri, diventando il punto di riferimento della rimonta. Allen continua a essere incisivo, sale a 12 punti attaccando forte il canestro e punendo in transizione. Importante anche il contributo di Sanogo e Notae, che aggiungono fisicità, rimbalzi e un paio di giocate difensive che accendono il palazzetto.

Reggio Emilia però resta pienamente in partita grazie alle iniziative dei suoi esterni. Caupain chiude il tempo a 14 punti mostrando lucidità nelle letture e freddezza nei tiri piedi per terra, mentre Barford arriva a quota 13 confermandosi pericoloso sia dal palleggio che sugli scarichi. La Reggiana continua a muovere bene palla e trova anche punti preziosi dalla linea, restando sempre agganciata nel punteggio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRAPANI REGGIO EMILIA (RISULTATO LIVE 18-25): FINE PRIMO QUARTO

Reggio Emilia chiude il primo periodo avanti in questa diretta 18-25 grazie a una partenza molto solida e a un attacco fluido guidato da Barford, autore di 9 punti con ottime letture sugli scarichi e precisione dal perimetro. Caupain contribuisce con 7 punti, trovando soluzioni efficaci sia dal palleggio sia in avvicinamento, mentre Thor aggiunge 5 punti importanti sfruttando bene gli spazi creati dagli esterni. La Reggiana si mostra anche molto ordinata in difesa, costringendo Trapani a forzare diverse conclusioni.

Trapani resta comunque agganciata alla partita grazie a un primo quarto di grande energia di Allen, che chiude con 9 punti e si carica l’attacco sulle spalle attaccando il ferro con continuità. Buon impatto anche di Sanogo, 5 punti e presenza sotto canestro sia a rimbalzo che in difesa, dove prova a limitare gli uno contro uno reggiani. Alibegovic aggiunge 2 punti e qualche buona lettura, ma Trapani fatica a trovare continuità e soffre soprattutto nei rientri difensivi. Reggio ne approfitta, mantiene alto il ritmo e chiude avanti il primo quarto. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRAPANI REGGIO EMILIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo alla palla a due della diretta Trapani Reggio Emilia, come abbiamo già accennato lo scorso anno queste due squadre si erano affrontate nel primo turno dei playoff con gli Shark che, a lungo in corsa per il primo posto in regular season, avevano chiuso secondi con classifica avulsa migliore rispetto a Brescia e Trento, mentre la Una Hotels per lo stesso motivo aveva dovuto cedere la sesta posizione a Trieste, comunque qualificandosi alla post season in maniera netta. Ne era venuta fuori una serie più combattuta di quanto il 3-0 finale a favore di Trapani ci abbia detto: infatti gara-1 e gara-3 si erano risolte con uno scarto in cifra singola, più netta la vittoria siciliana nel secondo episodio.

Alla fine comunque lo scarto medio era stato di 8,7 punti e questo ci aveva detto di come la Una Hotels se la fosse giocata; in semifinale però era andata Trapani, la prima della sua storia, e anche se era finita male contro Brescia era rimasto il grande traguardo. Ecco, questi Shark minacciano adesso di fare anche meglio della passata stagione; sarà il campo a dirci se sarà così, noi nel frattempo accomodiamoci per seguire insieme questa partita che potrebbe anche regalarci un esito a sorpresa per l’orgoglio di una Reggiana in difficoltà, finalmente la diretta Trapani Reggio Emilia sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

TRAPANI REGGIO EMILIA: SHARK PER ALLUNGARE!

Siamo quasi pronti alla diretta Trapani Reggio Emilia, una partita molto interessante che ci farà compagnia dalle ore 17:00 di domenica 23 novembre per la nona giornata di basket Serie A1 2025-2026: in questo momento una sfida tra due squadre il cui rendimento è molto diverso.

Trapani infatti vola: al netto della penalizzazione di 4 punti sarebbe prima in classifica in compagnia di Brescia e Virtus Bologna, nella graduatoria reale si trova comunque al quinto posto e dunque può già sognare in grande, con la vittoria sul campo di Milano a impreziosire questo grande inizio di stagione.

Tempi difficili invece per Reggio Emilia, che non riesce a trovare continuità: reduce da due stagioni molto positive, la Una Hotels sembra aver smarrito la via come dimostrato anche dalla sconfitta interna contro Venezia, che ha lasciato la squadra in una situazione non particolarmente esaltante.

Si tratta allora di scoprire cosa succederà tra poco nella diretta Trapani Reggio Emilia, possiamo dire che il pronostico sorride agli Shark ma nel corso di questo avvio di campionato abbiamo già visto qualche sorpresa, dunque sarà il parquet del PalaShark a dirci come effettivamente andranno le cose tra le due squadre.

DIRETTA TRAPANI REGGIO EMILIA: UNA HOTELS IN DIFFICOLTÀ

Nella diretta Trapani Reggio Emilia avremo anche la riedizione del primo turno playoff dello scorso anno: gli Shark avevano vinto in maniera netta, per 3-0, una serie che comunque aveva presentato delle partite abbastanza tirate, oggi come abbiamo già detto la differenza tra queste due squadre sembra essere più evidente almeno per quanto riguarda l’avvio di stagione, con una Una Hotels che è calata parecchio rispetto a un biennio nel quale si era rimessa in carreggiata e che, con appena tre vittorie e una corazzata da affrontare tra poco, rischia di farsi assorbire dalle avversarie che stanno lottando per la salvezza, uno scenario dunque non straordinario.

Per quanto riguarda invece Trapani, come detto la squadra vola: la grande festa per la vittoria dell’Unipol Forum ci dice di una realtà che non dà alcunchè per scontato ma che intanto sul campo sta realmente dimostrando di potersela giocare con le grandi, forse addirittura pronta a una finale scudetto. È chiaramente presto per dire questo, di sicuro Jasmin Repesa sarà ancora in corsa per vincere la regular season anche se in questo caso la penalizzazione potrebbe essere un macigno pesante, per adesso comunque accontentiamoci di capire cosa succederà nel corso della diretta Trapani Reggio Emilia.