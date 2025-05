DIRETTA TRAPANI REGGIO EMILIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la diretta Trapani Reggio Emilia stiamo per vivere gara-2 di una serie playoff iniziata nel migliore dei modi, gli Shark sabato sera hanno tirato con il 44,1% dall’arco e hanno trovato in questo senso una prestazione straordinaria da parte di Justin Robinson, che ha chiuso con 6/8 e ha segnato 22 punti risultando il top scorer per Trapani, mentre il grande ex Langston Galloway è entrato dalla panchina e con 3/5 dalla lunga distanza (11 punti) è stato importante pur giocando “solo” 22 minuti, lasciando il palcoscenico poi ad altri giocatori come John Petrucelli e Chris Horton.

Reggio Emilia ha invece vissuto la serata del tutto negativa di Cassius Winston: per lui appena 6 punti con 0/6 dal perimetro, 7 assist ma anche 7 palle perse e infatti solo 5 di valutazione. Non l’unico big ad aver steccato la prima ai playoff in questa stagione, per Kenneth Faried era l’esordio assoluto nella post season della nostra Serie A1 e ha avuto 7 punti tirando 2/6 e catturando appena 3 rimbalzi. Chiaro che la Unahotels abbia bisogno di lui e Winston al top per superare gli Shark, noi ora accomodiamoci perché qui è davvero tutto pronto, e sta per alzarsi la palla a due sulla diretta Trapani Reggio Emilia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA TRAPANI REGGIO EMILIA IN STREAMING VIDEO TV

Al momento pare che la diretta tv di Trapani Reggio Emilia non sia disponibile e che gara-2 della serie playoff venga trasmessa solo in diretta streaming video per gli abbonati a DAZN.

TRAPANI REGGIO EMILIA: SERIE BELLISSIMA!

Vivremo alle ore 20:30 di lunedì 19 maggio 2025 la diretta Trapani Reggio Emilia, che è gara-2 della serie valida per il primo turno playoff di basket Serie A1 2024-2025. Gli Shark hanno dimostrato di poter fare sul serio anche in post season, dopo una regular season straordinaria in cui hanno mancato il primo posto all’overtime dell’ultima partita: sabato sera Trapani ha pagato lo scotto dell’esordio andando sotto di 8 punti al termine del primo quarto, ma già all’intervallo lungo era in vantaggio e poi ha saputo gestire il momento nel secondo tempo, portandosi 1-0 nella serie.

Adesso si torna in campo al Pala Shark, e attenzione: Reggio Emilia sa di aver perso una bella occasione, ma pur nella sconfitta ha dimostrato di essere squadra vera che può sovvertire il pronostico, e prendersi quella vittoria esterna che inevitabilmente girerebbe tutto il discorso legato al fattore campo, spostando anche gli equilibri. Non ci resta che valutare insieme come andranno le cose nella diretta Trapani Reggio Emilia, personalmente non vediamo l’ora che arrivi l’orario della palla a due perché sarà un grande spettacolo.

DIRETTA TRAPANI REGGIO EMILIA: EQUILIBRI SOTTILI

Gara-1 nella diretta Trapani Reggio Emilia ci ha detto che questa serie di primo turno playoff potrebbe essere largamente equilibrata: gli Shark hanno certamente qualcosa in più e lo hanno fatto vedere anche nel corso della regular season, tante soluzioni individuali con cui vincere le partite e la presenza in panchina di Jasmin Repesa che è abituato a queste atmosfere, in più naturalmente la possibilità di giocare gara-5 in casa che conta parecchio, anche per la presenza di un pubblico che settimana dopo settimana ha iniziato a credere sempre più nel miracolo dello scudetto.

Reggio Emilia però ha risposto, ha fatto vedere di potersela giocare ad armi pari e Dimitris Priftis ha sicuramente preso consapevolezza dalla passata stagione, in cui la Unahotels era anche arrivata ad un passo dalla finale di Coppa Italia. L’esperienza accumulata in Europa (ricordiamo che Reggio Emilia è arrivata ai quarti di Champions League) ha sicuramente aiutato la squadra a crescere di condizione, adesso però la Reggiana sa che per superare questa serie ha bisogno di sbancare almeno una volta il Pala Shark e il momento giusto deve essere questa sera, perché poi gara-5 potrebbe essere complicata per tante ragioni. Staremo dunque a vedere…