Diretta Trapani Salernitana/ Streaming video DAZN: siciliani in crisi (Serie B)

Trapani Salernitana, diretta dal signor Massimi e in programma domenica 22 settembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Provinciale di Erice, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Siciliani in un momento difficile, con tre sconfitte in altrettanti impegni di campionato finora in archivio. Contro il Cittadella, nella sfida tra le deluse di inizio torneo, sono stati i veneti ad avere la meglio con un secco 2-0, ed il Trapani dovrà ora cercare di muovere la classifica sfidando una Salernitana punta nell’orgoglio. Partita con due vittorie di fila contro Pescara e Cosenza, la squadra di Giampiero Ventura ha ceduto lunedì sera nel derby contro il Benevento, vinto 0-2 dai sanniti allo stadio Arechi. Una delusione che ha un po’ smorzato l’entusiasmo per il buon calcio fatto vedere dai campani in questo avvio di stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

Trapani Salernitana, domenica 22 settembre 2019 alle ore 21.00, non si potrà seguire in diretta tv esclusiva su nessuna piattaforma, in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’esclusiva sarà riservata a tutti gli abbonati DAZN che potranno vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app DAZN, oppure tramite pc al sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI SALERNITANA

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Trapani Salernitana, domenica 22 settembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Provinciale di Erice, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B. 4-3-3 per il Trapani allenato da Baldini in campo con: Dini, Luperini, Scognamillo, Fornasier, Cauz, Aloi, Taugourdeau, Moscati, Scaglia, Pettinari, Jakimovski. Risponderà la Salernitana allenata da Ventura con un 3-5-2: Micai, Jarozynski, Migliorini, Firenze, Karo, Odjer, Kiyine, Di Tacchio, Cicerelli, Jallow, Giannetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala il Trapani come favorito per la conquista dei tre punti contro la Salernitana. Vittoria casalinga offerta a una quota di 2.60, pareggio quotato 3.10 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 2.75. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 2.20 per l’over 2.5 e di 1.65 per l’under 2.5.



