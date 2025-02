DIRETTA TRAPANI SORRENTO, SQUADRE DISTANTI APPENA UN PUNTO

E’ prevista per domenica 16 febbraio 2025 alle ore 15:00 la diretta Trapani Sorrento. Allo Stadio Polisportivo Provinciale di Erice i granata cercheranno di difendere l’ottava posizione conquistata con i loro trentotto punti nel girone C dopo aver subito un KO in settimana da parte del Rimini, venendo quindi eliminati dalla Coppa Italia di Serie C in semifinale. In campionato invece i siciliani arrivano da due vittorie consecutive ma devono comunque stare attenti proprio ai rivali della ventisettesima giornata che stanno per affrontare tra le mura amiche.

I rossoneri incombono infatti con trentasette punti, gli stessi del Giugliano, in nona posizione, pronti a fare le scarpe ai padroni di casa avendo a loro volta inanellato tre successi in altrettante gare disputate recentemente. Il Picerno e la Juventus Next Gen potrebbero inoltre approfittare di un loro eventuale passo falso che potrebbe addirittura escluderli, almeno per il momento, dal conquistarsi un piazzamento nella zona playoff che vale la possibilità della promozione in Serie B.

DIRETTA TRAPANI SORRENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Trapani Sorrento è visibile per tutti gli abbonati a Sky. Gli iscritti dovranno solo sintonizzare la propria televisione sul canale Sky Sport 254 o seguire la gara in streaming sull’applicazione di Sky Go. Un’alternativa è invece rappresentata da Now con la sua app Now Tv.

TRAPANI SORRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Caccia al riscatto per i padroni di casa con qualche modifica rispetto al già recentemente sconfitto 4-3-3 con Ujkaj, Ciotti, Silvestri, Sabatino, Benedetti, Hraiech, Segberg, Carraro, Ciufferi, Anatriello e Piovanello di mister Torrente nelle probabili formazioni della diretta Trapani Sorrento. Un analogo modulo 4-3-3 con Del Sorbo, Vitiello, Blondett, Carillo, Panico, Cangianiello, Matera, Cuccurullo, Guadagni, Musso e Scala dovrebbe invece essere la scelta più felice per il tecnico Ferraro ed i suoi rossoneri almeno dall’inizio del match.

DIRETTA TRAPANI SORRENTO, LE QUOTE

Le quote della diretta Trapani Sorrento sembrano nettamente favorevoli ai padroni di casa nonostante l’esigua distanza presente in classifica tra queste due compagini. I siciliani hanno dunque i favori del pronostico ad esempio di Snai che paga l’1 a 1.70. Ben più complicata pare invece essere la strada che porterebbe gli ospiti al successo, con il 2 fissato a 4.25, e infine l’x potrebbe essere una soluzione molto stuzzicante con il pari dato a 3.55.