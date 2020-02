Diretta Trapani Spezia/ Streaming video DAZN: sarà una partita scontata? (Serie B)

Trapani Spezia, partita diretta dal signor Sozza e in programma sabato 22 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Provinciale di Erice, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Si affrontano due formazioni che stanno vivendo un momento diametralmente opposto in questa stagione. In caduta libera il Trapani che ha perso le ultime tre partite di campionato senza riuscire a realizzare un solo gol, con il 5-0 subito a Cremona nell’ultimo turno di campionato che ha avuto il sapore della resa: i siciliani restano penultimi in classifica a -7 dai play out e a -11 dalla salvezza diretta. Lo Spezia invece è la squadra del momento in Serie B, reduce da 5 vittorie consecutive e protagonista di una striscia di 12 risultati utili consecutivi in campionato, con 8 vittorie e 4 pareggi che hanno portato i liguri dalla zona retrocessione al secondo posto in coabitazione col Frosinone, con la prospettiva concreta di sognare il salto diretto in Serie A. E dire che all’andata era stato il Trapani a infliggere un clamoroso 2-4 allo Spezia allo stadio Picco, con reti di Nzola, Luperini e doppietta di Pettinari. Spezia in difficoltà nelle ultime sfide contro i siciliani: negli ultimi 7 precedenti, tutti in Serie B, 5 vittorie del Trapani e 2 pareggi.

La diretta tv di Trapani Spezia non si potrà seguire sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’incontro sarà infatti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, visibile collegandosi tramite pc al sito dazn.it, oppure con l’applicazione DAZN tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con il campionato cadetto tra le esclusive della piattaforma online.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI SPEZIA

Le probabili formazioni di Trapani Spezia che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma sabato 22 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Provinciale di Erice. Il Trapani allenato da Fabrizio Castori sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Carnesecchi; Strandberg, Scognamillo, Fornasier; Kupisz, Luperini, Taugourdeau, Coulibaly, Grillo; Piszczek, Pettinari. Risponderà lo Spezia guidato in panchina da Vincenzo Italiano disposto con un 4-3-3 con questi uomini in campo: Scuffet; Ferrer, Terzi, Capradossi, Marchizza; Acampora, Ricci, Maggiore; Galabinov, Nzola, Ricci.

