Diretta Trapani Tenerife streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la Champions League di basket.
DIRETTA TRAPANI TENERIFE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!
La diretta Trapani Tenerife sta realmente per farci compagnia: abbiamo giusto qualche minuto per scoprire quale sarà il cammino degli Shark, che in questa Champions League sono stati inseriti nel girone D. Tenerife, come già detto ampiamente, è la grande favorita per vincere il gruppo e volare direttamente alla Top 16, ma Trapani dovrà prestare attenzione anche al Tofas Bursa che ha esperienza è può essere tosta. Per quanto riguarda il Bnei Herzliya, intanto sarà costretto a giocare sempre in trasferta ma soprattutto attenzione alle possibili decisioni su un’esclusione in corso d’opera, essendo una squadra israeliana.
Era successo alle russe tre anni fa e peraltro le rappresentanti di quel Paese non sono state ancora reintegrate, vada come vada noi possiamo ricordare che seconda e terza di ciascun girone giocheranno il playoff e questo è un obiettivo certamente alla portata degli Shark, che almeno a bocce ferme possono comunque correre anche per il primo posto. Adesso dunque mettiamoci comodi, perché davvero è tutto pronto per assistere all’esordio della squadra di Jasmin Repesa nella nuova Champions League: la diretta Trapani Tenerife comincia, ecco la palla a due del big match di questa sera! (agg. di Claudio Franceschini)
DOVE VEDERE LA DIRETTA TRAPANI TENERIFE IN STREAMING VIDEO TV
Al momento possiamo segnalare che la modalità per seguire la diretta Trapani Tenerife sarà – in assenza di tv – in diretta streaming video, in abbonamento, su Courtside 1891 che è l’applicazione ufficiale della FIBA.
TRAPANI TENERIFE: UNA PRIMA DURISSIMA!
La diretta Trapani Tenerife, che avrà la sua palla a due alle ore 20:30 di mercoledì 8 ottobre presso il PalaShark, rappresenta un esordio davvero tosto nella Champions League 2025-2026: giornata comunque storica per gli Shark, che fanno il loro ingresso in questa competizione di basket organizzata dalla FIBA.
Una Trapani che ha guadagnato questo diritto grazie alla semifinale playoff giocata lo scorso anno, quando era in Serie A1; le ambizioni dei siciliani sono sempre state dichiarate e sul parquet la squadra le ha confermate, ora arriva la parte più difficile che è quella di replicare quanto fatto lo scorso anno.
Intanto possiamo dire che l’esordio stagionale è andato decisamente bene: Trapani ha vinto a Trieste una partita difficile e risolta nel finale, per Jasmin Repesa dunque buona la prima per quanto riguarda l’annata e ora vedremo come la squadra saprà rispondere al doppio impegno, sempre complesso da gestire.
Per di più, appunto, la diretta Trapani Tenerife è un match di quelli davvero tosti, contro una rivale che in Champions League ha fatto benissimo nell’ultimo decennio; gli Shark hanno comunque tutto per disputare un ottimo torneo e magari riuscire anche ad arrivare sino in fondo, questo lo scopriremo strada facendo ma nel frattempo caliamo nell’atmosfera di questa partita che apre il cammino.
DIRETTA TRAPANI TENERIFE: I PRESUPPOSTI CI SONO
Sicuramente la diretta Trapani Tenerife è una prima con la quale testare immediatamente il proprio livello per gli Shark: gli spagnoli, conosciuti anche come Tenerife o Canarias, dal 2017 a oggi hanno vinto due volte la Champions League e in altre due occasioni hanno raggiunto la finale, inoltre per tre volte sono riusciti a mettere in bacheca la Coppa Intercontinentale e, se pensiamo che la prima partecipazione nella Liga ACB è arrivata solo nel 2012, sono stati davvero ampi i passi che Tenerife è riuscito a fare, per esempio anche raggiungendo sempre la semifinale negli ultimi cinque campionati con tanto di finale nel 2023.
Ora, la speranza di Trapani è di fare qualcosa di simile: come già detto gli Shark hanno aperto il loro progetto sapendo che avrebbero potuto scalare in fretta le gerarchie del basket italiano, e infatti subito sono arrivate promozione in Serie A1 e semifinale playoff, con partecipazione alla prima Final Eight di Coppa Italia. In Champions League la storia potrebbe essere diversa perché ci sono squadre ben attrezzate; Tenerife è forse la principale candidata a mettere le mani sul titolo e, come detto, forse Repesa è contento di cominciare subito con questa avversaria in modo da prendere immediatamente ritmo e capire cosa bisognerà fare per procedere nella competizione.