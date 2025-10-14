Diretta Trapani Tofas Bursa streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata di Champions League.

DIRETTA TRAPANI TOFAS BURSA (RISULTATO LIVE 15-26): FINE PRIMO QUARTO

Si chiude il primo quarto di una sfida equilibrata e intensa nella diretta di Trapani Tofas, con entrambe le squadre che rispondono colpo su colpo in una partita dal ritmo elevato. Le difese si fanno sentire, ma non mancano le giocate di talento individuale da entrambe le parti. Per gli ospiti del Tofas, sugli scudi Thomasson, autore di un avvio travolgente con 8 punti in 7’, frutto di un’ottima selezione di tiri e tanta lucidità nelle scelte offensive. Bene anche Saybir, che aggiunge 4 punti e 2 rimbalzi, dimostrando solidità sotto canestro, mentre Lewis contribuisce con 6 punti e buona presenza fisica nel pitturato.

In casa Trapani, la reazione passa per Alibegovic, che prova a guidare i suoi con 7 punti, mostrando grande energia e continuità nelle penetrazioni. Importante anche il contributo di Eboua (4 punti e 2 rimbalzi), prezioso nel lavoro difensivo, e di Allen, autore di 2 punti ma fondamentale nel contenere gli attacchi avversari. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRAPANI TOFAS BURSA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ormai la diretta Trapani Tofas Bursa è dietro l’angolo, resta allora un momento per riferire che l’ultima squadra italiana a incrociare quella turca è stata Tortona, che due stagioni fa se l’era trovata nel primo girone di Champions League e l’aveva battuta due volte, prendendosi il secondo posto con il Tofas Bursa invece terzo, dunque entrambe erano arrivate al playoff dove la Bertram era caduta per mano del Galatasaray, mentre i turchi facendo fuori il Paok Salonicco si erano qualificati alla Top 16 e di lì ai quarti in un girone dominato dall’Unicaja Malaga poi campione, alla fine venendo eliminati da Tenerife.

Sono stati quarti anche lo scorso anno, ma in Europe Cup: girone perfetto da sei vittorie e zero sconfitte con 15,2 punti di scarto medio, altra prima posizione su Saragozza, Porto e Maroussi, ma a fermare la corsa del Tofas Bursa era stato il Bilbao che si era imposto per appena 3 punti nella differenza canestri tra le due gare. Adesso dunque i turchi vanno a caccia di un altro bel cammino in una competizione internazionale, ma sono le stesse ambizioni degli Shark e questa partita potrebbe già essere decisiva per la qualificazione: accomodiamoci, la diretta Trapani Tofas Bursa sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

TRAPANI TOFAS BURSA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Trovato l’accordo, anche la diretta Trapani Tofas Bursa pur non avendo una trasmissione in tv potrà essere seguita in diretta streaming video su DAZN, ovviamente in abbonamento.

TRAPANI TOFAS BURSA: SUBITO RISCATTO!

Con la diretta Trapani Tofas Bursa ci stiamo avvicinando alla partita che va in scena al PalaShark alle ore 20:30 di martedì 14 ottobre 2025, valida per la seconda giornata di basket Champions League 2025-2026. Siamo nel girone D, dove gli Shark hanno esordito perdendo contro Tenerife e dunque ora cercano riscatto.

Sapevamo che la prima sarebbe stata molto dura, ma Trapani ha comunque tenuto botta sino al termine; adesso però servono i punti per arrivare almeno al terzo posto nel girone e dunque giocarsi le proprie carte nel playoff, l’avversaria di questa sera è complicata e tra l’altro ha anche già vinto la sua prima partita.

Il Tofas Bursa ha sicuramente più esperienza dei siciliani nelle coppe europee, pur non avendo mai centrato risultati davvero straordinari sa bene come si gioca in queste atmosfere e la cosa potrebbe fare la differenza, ma tutto sommato c’è la sensazione di potersi realmente prendere il successo.

È quello che scopriremo nel corso della diretta Trapani Tofas Bursa, infatti tra poco si comincerà a giocare al Pala Shark e vedremo se una squadra sicuramente di livello e ambiziosa saprà mettere il primo mattoncino sulla qualificazione, per proseguire questa avventura inedita nella Champions League di basket.

DIRETTA TRAPANI TOFAS BURSA: INIZIO BUONO MA…

La diretta Trapani Tofas Bursa rappresenta un altro bel momento per gli Shark che, dopo la scintillante stagione in Serie A1 chiusasi con qualificazione alla Final Eight e semifinale playoff, per la prima volta si è affacciata al basket europeo e dunque si confronta con avversarie che magari non sono nell’élite della pallacanestro continentale, trattandosi di Champions League e non Eurolega o Eurocup, ma sicuramente sono toste anche perché come detto abituate a giocare in certi contesti, a differenza degli Shark almeno per quanto riguarda la società – per i giocatori e l’allenatore invece il discorso può essere diverso.

Del Tofas Bursa bisogna dire che settimana scorsa ha battuto il Bnei Herzliya di 4 punti; li allena Emil Rajkovic che nelle ultime stagioni era in un Cska Mosca senza coppe europee, nel roster figura anche Hugo Besson che di recente abbiamo visto brevemente (appena 10 partite) con la maglia di Varese, segnando 12,5 punti a gara. Il francese ha iniziato decisamente bene la sua Champions League come dalla parte di Trapani ha fatto sicuramente Jordan Ford, che l’anno scorso era in Eurocup con Trento; adesso però sarà il parquet del PalaShark a parlare per questa partita…