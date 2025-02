DIRETTA TRAPANI TRIESTE: SEMIFINALE A SORPRESA

Con la diretta Trapani Trieste siamo finalmente arrivati all’ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2024-2025: alla Inalpi Arena di Torino sarà una sfida davvero molto bella tra due squadre che possiamo considerare delle outsider nella Final Eight, anche se qualificate a pieno merito per il percorso che sono riuscite ad avere in campionato. In particolar modo Trapani, neopromossa terribile che aveva fin da subito dichiarato le sue ambizioni in termini di budget e campagna acquisti: gli Shark hanno raggiunto anche il primo posto in classifica, anche se ora arrivano alla Coppa Italia avendo sul groppone la sconfitta subita a Cremona.

DIRETTA/ Virtus Bologna Milano (risultato finale 77-91): Shields ne fa 19! (12 febbraio 2025)

Per Trieste invece il percorso è stato costante in zona playoff ma sempre in posizioni che potremmo definire di rincalzo; i giuliani comunque hanno confermato la loro competitività prendendosi anche vittorie d’autore, prima di questo toreo è arrivato il ko di Brescia che naturalmente ci poteva stare, questo toglie poco al modo in cui Jamion Christian è riuscito a condurre la sua squadra e ora nella diretta Trapani Trieste potrebbero davvero succedere tante cose, a noi non resta che lasciare la parola al campo per scoprire quale sarà l’ultima squadra a qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia.

DIRETTA/ Brescia Tortona (risultato finale 86-79): Germani in semifinale! (12 febbraio 2025)

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE SEGUIRE TRAPANI TRIESTE

Per la diretta Trapani Trieste, così come per tutta la Coppa Italia, appuntamento in chiaro su DMAX ma anche per gli abbonati al satellite su Eurosport 1; per quanto riguarda la diretta streaming video, le due opzioni sono Sky Go e DAZN in entrambi i casi in abbonamento.

DIRETTA TRAPANI TRIESTE: REPESA CI RIPROVA

Nella diretta Trapani Trieste uno dei temi di interesse sarà naturalmente la panchina di Jasmin Repesa sulla panchina degli Shark: l’allenatore croato è naturalmente un grande esperto di Coppa Italia avendola vissuta in varie piazze, due volte l’ha vinta quando era il coach dell’Olimpia Milano ma forse il suo cammino migliore nel torneo rimane quello più recente, quando è riuscito a portare Pesaro, che arrivava da annate deludenti e vissute nel sofferto tentativo di salvarsi, alla finale persa proprio contro la squadra meneghina. Ora Repesa ci riprova: sa bene di avere il roster giusto per vincere anche tre partite in pochi giorni.

Tabellone Coppa Italia 2025 basket/ Final Eight, accoppiamenti: subito Virtus Bologna Milano (13 gennaio)

Questo tuttavia si può dire anche di Trieste che è arrivata a Torino facendo vedere un gioco interessante sia pure troppo basato, almeno a volte, sul talento dei singoli senza un reale piano B. Tuttavia è merito della società aver messo sotto contratto giocatori come Colbey Ross, Markel Brown e Denzel Valentine; il duello tra loro e i vari Langston Galloway, Justin Robinson e John Petrucelli sarà sicuramente scintillante, perciò davvero questa diretta Trapani Trieste appare una partita ancora più interessante di quelle che sono le già ottime premesse, noi speriamo si tratti di un match spettacolare e tutto da vivere e raccontare.