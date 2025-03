DIRETTA TRAPANI TRIESTE: CI SI RITROVA!

Scatta alle ore 20:30 di sabato 15 marzo 2025 la diretta Trapani Trieste, che è una partita assolutamente intrigante nella 22^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: le due squadre, separate da due vittorie nella classifica del campionato, rischiano di aprire una gran bella rivalità stagionale perché un mese fa hanno dato vita a una splendida semifinale di Coppa Italia, vinta in volata dall’Allianz, ma secondo la graduatoria attuale della Serie A1 si affronterebbero anche nel primo turno dei playoff, pur se qui bisogna dire che manca ancora parecchio per stabilirlo e soprattutto la classifica è talmente corta che in una sola giornata potrebbe essere tutto stravolto.

Intanto possiamo dire che alla diretta Trapani Trieste entrambe le squadre arrivano molto bene: gli Shark hanno vinto a Reggio Emilia una partita complicatissima, sia per il tenore dell’avversaria che per come poi le cose sono evolute al PalaBigi. Trieste invece ha superato Scafati rispettando il pronostico, ma comunque confermando il proprio status di squadra che può ambire anche a entrare nelle prime quattro della regular season, ottenendo così il fattore campo nel primo turno dei playoff. Adesso si tratta di vivere insieme questa bellissima partita, prima della palla a due abbiamo altro da dire circa le due squadre impegnate al Pala Shark.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TRAPANI TRIESTE IN STREAMING VIDEO TV

Appuntamento su Eurosport per la diretta tv di Trapani Trieste, dunque numero 210 del decoder satellitare con alternativa fornita da Now Tv per la visione in diretta streaming video, sempre in abbonamento.

DIRETTA TRAPANI TRIESTE: UN BIG MATCH

La diretta Trapani Trieste rappresenta un big match: non si può dire altrimenti di queste due squadre, se vogliamo la cosa che può sorprendere è che stiamo parlando di due neopromosse ma, nel basket di oggi, il discorso può sempre essere molto relativo e infatti anche due realtà come Tortona e Trento, sia pure in periodi diversi, erano subito diventate compagini da playoff costanti con la possibilità di salire ulteriormente di colpi. Lo stesso hanno fatto Trapani e Trieste, i cui ambiziosi progetti sono stati confermati dalla qualificazione in Coppa Italia e, ancora più avanti, nel fatto che entrambe siano stabilmente nelle prime otto della classifica di Serie A1.

Meglio Trapani, ma solo per questione di dettagli: gli Shark stanno facendo benissimo sotto la guida di Jasmin Repesa, ma anche per l’Allianz basta dare uno sguardo al roster per rendersi conto che siamo davvero in presenza di squadre che, se anche pochi mesi fa erano in Serie A2, sono tornate nel massimo campionato sapendo che la post season sarebbe stato un obiettivo da perseguire concretamente. Tra poche ore, saranno nuovamente faccia a faccia…