DIRETTA TRAPANI VARESE: LOMBARDI SENZA MARGINI!

È caldissima la diretta Trapani Varese, partita che alle ore 20:00 di domenica 2 marzo chiude la 20^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: caldissima per una Openjobmetis che, dopo un periodo nel quale aveva saputo rialzare la testa allontanandosi così dalla zona calda della classifica, è tornata in crisi anche a causa del calendario difficile, ma ha perso una partita sanguinosa a Pistoia che, per quanto si è visto in seguito, sembra davvero essere entrata nella testa dei giocatori. Alla fine Herman Mandole ha rassegnato le dimissioni: il suo posto lo ha preso il greco Ioannis Kastritis, e adesso sarà lui dopo la pausa a cercare di prendersi una salvezza ora molto complicata.

Diretta/ Varese Trento (risultato 79-92): importante vittoria ospite, vetta consolidata (9 febbraio 2025)

Trapani invece ha una situazione positiva, il suo campionato è sopra le righe: è arrivata alla sosta per Coppa Italia e nazionali con il quarto posto in compagnia di Milano, forse leggermente in calo (era stata anche in vetta) ma comunque ottimamente avviata verso la qualificazione ai playoff ricordando anche che la classifica rimane estremamente corta, e dunque aperta a molteplici scenari almeno per il momento. La diretta Trapani Varese appare francamente segnata in favore degli Shark ma attenzione alle sorprese, anche perché le motivazioni potrebbero avere un ruolo importante.

DIRETTA/ Milano Varese (risultato finale 119-92): una super Olimpia! (2 febbraio 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA TRAPANI VARESE IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Trapani Varese vi dovrete rivolgere a Eurosport 1, numero 210 del bouquet di Sky; la diretta streaming video, oltre che con l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi per tutti i clienti, sarà disponibile anche su DAZN.

DIRETTA TRAPANI VARESE: REPESA PER IL RISCATTO

Ci apprestiamo a vivere la diretta Trapani Varese e dobbiamo anche ricordare che gli Shark a Torino sono andati: la loro prima partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia si è però conclusa subito, c’erano grandi aspettative e invece i siciliani sono stati eliminati da Trieste al termine di una gara pazza. Jasmin Repesa non ha dunque replicato il grande risultato che come allenatore di Pesaro lo aveva portato alla finale; sicuramente una delusione perché, come detto, si pensava che Trapani potesse arrivare in fondo e magari fare il grande colpo, adesso però ci si rilancia nel campionato con immutato entusiasmo perché c’è ancora molto da dire in stagione.

DIRETTA/ Varese Brescia (risultato finale 77-118): Bilan 27 punti (basket A1, 25 gennaio 2025)

Per quanto riguarda Varese, sicuramente l’addio di Mandole potrebbe portare qualcosa: il tecnico argentino ha avuto le sue colpe nel non riuscire a sviluppare il progetto tecnico e tattico della Openjobmetis, adesso però Kastritis dovrà prendere in mano una squadra che appare sfiduciata e che ha bisogno come il pane di tornare a vincere, ma non è aiutata dal calendario perché, anche se ha battuto sia la Virtus Bologna che Milano, stavolta è in trasferta. Intanto ha aggiunto l’ennesimo tassello al roster nel playmaker Elijah Mitrou-Long, vedremo se sarà determinante nel dare una svolta a una stagione negativa.