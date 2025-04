DIRETTA TRAPANI-VENEZIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Trapani Venezia stiamo per vivere una sfida davvero molto interessante, a dirci di quanto Jasmin Repesa sia “storico” nel nostro campionato concorre un dato davvero curioso, ovvero che nella stagione in cui il coach croato ha vinto lo scudetto con la Fortitudo Bologna, nel 2004-2005, la Reyer Venezia era addirittura in B2 e proprio quell’anno aveva raggiunto la finale per la promozione e anche quella della Coppa Italia di categoria.

È curioso leggere i nomi presenti nel tabellone: Omegna – battuta in semifinale da Venezia – Gragnano (che aveva vinto il titolo) e Castelfiorentino, tutte società che di fatto non hanno avuto chissà quale risultato. Certo, alla Fulgor dieci anni più tardi sarebbe arrivato un certo Mike James, ma questa è un’altra storia; qui possiamo dire che sono passati 20 anni da quella stagione e Repesa è ancora in corsa per lo scudetto, mentre Venezia in questi due decenni ha fatto un notevole salto di qualità e di tricolori sul petto ne ha già cuciti due. Si tratta di un bell’intreccio senza ombra di dubbio, ma ora a noi interessa l’attualità e questa ci dice che la diretta Trapani Venezia è dietro l’angolo, di conseguenza possiamo metterci comodi e seguire insieme questa interessantissima partita del PalaShark! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRAPANI VENEZIA: REPESA NON SI FERMA!

Sarà grande show con la diretta Trapani Venezia, che si gioca alle ore 20:30 di sabato 19 aprile presso il PalaShark ed è valida per la 27^ giornata di basket Serie A1 2024-2025. La Reyer è una delle squadre che hanno battuto gli Shark: è successo all’inizio di gennaio, ma sappiamo bene che il cammino di Venezia in questo campionato è stato tortuoso e spesso complicato, segnato da una rimonta verso i playoff che, con la vittoria roboante su Trieste e la sconfitta di Tortona a Sassari, ha sensibilmente avvicinato la squadra lagunare a quella che sarebbe l’ennesima partecipazione consecutiva alla post season.

Neven Spahija vede dunque l’obiettivo, mentre gli Shark di Jasmin Repesa volano e non si fermano: hanno battuto anche Treviso nell’ultimo turno e così hanno conservato il primo posto in classifica, virtualmente secondo ma solo perché la Virtus Bologna, che ha gli stessi punti, ha vinto a Trapani alla prima di campionato e manca ancora il match di ritorno, dunque per ora potrebbe essere un testa a testa tra queste due squadre per il primato. La diretta Trapani Venezia assume dunque contorni importanti per entrambe le squadre, noi speriamo al netto di tutto che sia un bello spettacolo.

DIRETTA STREAMING VIDEO TRAPANI VENEZIA: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Trapani Venezia non sarà coperta se non da DAZN, la piattaforma che in diretta streaming video garantisce tutte le partite del campionato di basket Serie A1.

DIRETTA TRAPANI VENEZIA: ANTIPASTO DI PLAYOFF?

Possiamo dire che la diretta Trapani Venezia potrebbe essere un antipasto di playoff, già al primo turno: abbiamo detto degli Shark e di come siano virtualmente secondi ma primi per punti conquistati, insieme alla Virtus Bologna, mentre la Reyer si è presa l’ottava posizione e soprattutto due gare di vantaggio – avendo dalla sua la doppia sfida diretta – nei confronti di Tortona, un dato fondamentale per blindare la propria posizione e far fuori il grande ex Walter De Raffaele. Quella tra Trapani e Venezia sarebbe una grande serie: sicuramente la Reyer avrebbe le armi per eliminare gli Shark realizzando l’upset al primo turno.

Ecco perché questa sfida del PalaShark può essere ancora più interessante: gli orogranata possono “testare” le loro ambizioni su un parquet che potrebbe ospitarli per la post season, dunque ci aspettiamo che sia sfida vera e questo riguarda anche Trapani, che allo stesso modo potrà osservare da vicino una potenziale avversaria nello straordinario viaggio ai playoff e allo stesso tempo vincere una partita fondamentale per quello che sarebbe già di suo uno storico primo posto in regular season. Dunque che si aprano le danze, al PalaShark non vediamo l’ora che si giochi questo big match di Serie A1…