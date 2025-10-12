Diretta Trapani Venezia streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata di basket Serie A1.

DIRETTA TRAPANI VENEZIA: ATTESO UN BIG MATCH!

Ci aspettiamo grandi cose dalla diretta Trapani Venezia, partita che al PalaShark è in programma alle ore 17:00 di domenica 12 ottobre per la seconda giornata di basket Serie A1 2025-2026: si affrontano infatti due squadre che hanno vinto all’esordio, ma soprattutto hanno tanto da dare al nostro campionato.

Trapani deve sopperire alla penalizzazione con cui è partita a causa dei problemi finanziari dello scorso anno, ma intanto è già ripartita con il botto: vittoria importante a Trieste, gli Shark sanno bene che confermare la semifinale playoff e un torneo tutto giocato al vertice da neopromossi sarà tutt’altro che semplice.

Venezia ha un compito ancora più difficile, cioè tornare una squadra che almeno sulla carta possa giocarsi lo scudetto: lo scorso anno infatti la Reyer è arrivata ai playoff per il rotto della cuffia, poi ha dimostrato di essere grande squadra portando la Virtus Bologna a gara-5 ma manca ancora qualcosa.

Intanto la prima del nuovo campionato ha portato in dote una sofferta vittoria contro Cremona, anche gli orogranata sono dunque partiti nel migliore dei modi e adesso vedremo come si comporteranno nella diretta Trapani Venezia, ma potenzialmente è certo un big match che non vediamo l’ora di seguire.

DIRETTA TRAPANI VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nessuna diretta Trapani Venezia, indi per cui la partita di Serie A1 sarà fruibile esclusivamente in diretta streaming video grazie al portale LBA Tv, in abbonamento.

DIRETTA TRAPANI VENEZIA: POSSIBILE ANTIPASTO DI PLAYOFF

Parlando della diretta Trapani Venezia dobbiamo dire che questa partita del PalaShark mette a confronto due squadre che, come detto, potrebbero ritrovarsi ai playoff: tutto sta alla capacità dei siciliani di fare fronte alla penalizzazione, che non è un macigno ma comunque esiste, e al riscatto di una Reyer che negli ultimi anni ha faticato a tenere il passo pur riuscendo sempre a ritagliarsi uno spazio nella post season, anche se rispetto alle stagioni in cui vinceva gli scudetti è calata di colpi e, va detto anche questo, ha vissuto la crescita esponenziale e illimitata di Milano e Virtus Bologna, anche se non è solo questo il motivo.

Ad ogni buon conto a incrociarsi questo pomeriggio in Sicilia ci sono compagini tra le migliori nel nostro basket; entrambe sono impegnate nelle coppe, sicuramente la Eurocup è più probante rispetto alla Champions League ma Trapani si trova all’esordio assoluto con il doppio impegno, anche se da questo punto di vista Jasmin Repesa ha una non indifferente esperienza in materia, pur avendo fatto scuola in Europa in un periodo in cui i calendari erano diversi. Tra poco la diretta Trapani Venezia prenderà il via, noi davvero speriamo che si tratti di un bello spettacolo a prescindere da chi vincerà.