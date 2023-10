Diretta Tre Valli Varesine 2023/ Streaming video Rai: tutto pronto, la gara comincia! (oggi 3 ottobre)

DIRETTA TRE VALLI VARESINE: SI COMINCIA!

Tutto è pronto per la partenza della diretta della Tre Valli Varesine 2023 da Busto Arsizio, anche se poi sarà il capoluogo varesino a prendersi tutta la scena. Ricordiamo allora che un anno fa Tadej Pogacar si impose in una volata dando un chiaro segnale circa la condizione del capitano della UAE Team Emirates, che poi al sabato vinse il Giro di Lombardia per il secondo anno consecutivo. Pogacar si impose quindi battendo allo sprint dopo 4h36’59” di corsa gli altri big presenti al via nella scorsa edizione, con Sergio Higuita al secondo posto e Alejandro Valverde terzo.

Il migliore italiano fu invece Domenico Pozzovivo al terzo posto. Sicuramente c’era stata più gloria per i nostri colori l’anno precedente, quando Alessandro De Marchi si impose in una volata a due con Davide Formolo, poi con 38” di ritardo arrivò al terzo posto proprio Tadej Pogacar. Adesso tuttavia non è più tempo per i ricordi del passato, anche se recentissimo, quindi la parola deve passare alla strada per vivere insieme tutte le emozioni della diretta della Tre Valli Varesine 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRE VALLI VARESINE 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CORSA

Per tutti gli appassionati, oggi l’appuntamento in diretta tv con la Tre Valli Varesine 2023 sarà a partire dalle ore 14.00 su Rai Sport, il canale tematico disponibile in chiaro per tutti al numero 58 del telecomando. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video della Tre Valli Varesine 2023, disponibile sempre in maniera del tutto gratuita tramite il sito oppure l’applicazione di Raiplay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TRE VALLI VARESINE 2023 SU RAIPLAY

TRE VALLI VARESINE: L’ALBO D’ORO

Mentre si avvicina il via alla diretta della Tre Valli Varesine 2023, dobbiamo naturalmente dire qualcosa in più sulla storia di una classica che nel 2021 ha toccato quota 100 edizioni, con Alessandro De Marchi che ha avuto il merito di prendersi la vittoria in una edizione speciale, mentre il “secondo secolo” è stato inaugurato da un nome di enorme prestigio quale Tadej Pogacar. L’albo d’oro della Tre Valli Varesine d’altronde è di lusso fin dai tempi epici del ciclismo, basterebbe dire che Gino Bartali, Fausto Coppi e Fiorenzo Magni hanno tutti in bacheca questa corsa. I corridori più vincenti della storia della Tre Valli Varesine sono altri due grandi campioni come Gianni Motta e Giuseppe Saronni, che hanno vinto per quattro volte a testa.

Inoltre ricordiamo anche Gastone Nencini e Italo Zilioli, Marino Basso e Francesco Moser, oltre naturalmente all’immancabile Eddy Merckx, che ha firmato una delle appena 14 edizioni vinte da stranieri. Anche in epoca recente in effetti i grandi del ciclismo italiano hanno fatto festa alla Tre Valli Varesine: da Gianni Bugno a Claudio Chiappucci, da Franco Ballerini a Davide Rebellin, da Stefano Garzelli fino a Vincenzo Nibali e Sonny Colbrelli. Tra gli stranieri di oggi, le firme più prestigiose sono invece quelle di Daniel Martin e Primoz Roglic oltre naturalmente a quella di Pogacar l’anno scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRE VALLI VARESINE: SI CHIUDE IL TRITTICO LOMBARDO

Oggi, martedì 4 ottobre, appuntamento con la diretta Tre Valli Varesine 2023, l’edizione numero 102 di questa classica che è fra le più prestigiose nel calendario del ciclismo italiano (e non solo): vale il discorso già fatto ad esempio per il Giro dell’Emilia, ci vorrebbe un posto nel World Tour ma si tratta comunque di una corsa meravigliosa. Basterebbe forse ricordare che la Tre Valli Varesine fu vinta l’anno scorso da un certo Tadej Pogacar e che in anni recenti si trovano altre nobilissime firme, da Primoz Roglic a Vincenzo Nibali. Anche stavolta dunque l’attesa è alta per la diretta della Tre Valli Varesine 2023, che avrà anche l’onore di chiudere il Trittico Lombardo, decretando anche il nome del vincitore di questa kermesse, aperta già settimana scorsa dalla Coppa Agostoni e proseguita ieri con la Coppa Bernocchi, mentre si avvicina sempre più il Giro di Lombardia, ultimo grande appuntamento dell’anno per il ciclismo.

Non pensiamo però troppo avanti: la diretta della Tre Valli Varesine 2023 ci regalerà grandi emozioni con un percorso sempre impegnativo e con un elenco di partecipanti davvero di lusso. Ricordiamo i già citati Pogacar e Roglic, che dovrebbero essere i due principali favoriti e guidano squadre formidabili (con Adam Yates e Wout Van Aert, per capirci), poi tanti altri big come Jai Hindley e Aleksandr Vlasov, Richard Carapaz e Thibaut Pinot, Giulio Ciccone ed Enric Mas, Julian Alaphilippe e Romain Bardet, Simon Yates e Jakob Fuglsang. Ricordiamo anche Domenico Pozzovivo, Filippo Zana e Alessandro De Marchi, che fu vincitore due anni fa, l’auspicio allora è che ci possano essere essere divertimento ed emozioni oggi con la diretta della Tre Valli Varesine 2023…

DIRETTA TRE VALLI VARESINE 2023: IL PERCORSO

Verso la diretta della Tre Valli Varesine 2023, dopo avere presentato un cast stellare possiamo allora adesso passare ad esaminare in maggiore dettaglio il percorso. Saranno da affrontare 196,5 km con partenza alle ore 12.00 da Busto Arsizio. La prima parte del percorso sarà caratterizzata da un tratto in linea di 42 km che, attraversando numerose località della provincia e già con un paio di strappi, porterà la corsa fino a Varese, dove naturalmente la Tre Valli Varesine 2023 entrerà definitivamente nel vivo, anche perché saranno ben 150 i km da percorrere nei dintorni del capoluogo provinciale.

Passato il traguardo, infatti, comincerà il primo di ben otto giri del circuito “breve”, che misura 12,8 km e prevede la salita del Montello e lo strappo che dal lago di Varese porta verso l’arrivo in via Sacco. Gli ultimi due giri invece misureranno ben 25 km a testa e prevederanno quindi un circuito più lungo che, oltre alle due salite già citate (che saranno dunque affrontate per ben dieci volte a testa) proporrà anche un ulteriore strappo verso Morosolo e poi Casciago. Una cosa è certa: il vincitore della Tre Valli Varesine 2023 sarà un nome di primo piano, perché non si può vincere “per caso” una corsa come questa.











