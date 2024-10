DIRETTA TRE VALLI VARESINE 2024: TADEJ POGACAR PER CHIUDERE IL TRITTICO LOMBARDO

Oggi, martedì 8 ottobre, calerà il sipario sul Trittico Lombardo con l’appuntamento forse più atteso, quello con la diretta Tre Valli Varesine 2024, edizione numero 103 di questa classica che è fra le più prestigiose nel calendario del ciclismo italiano ed è nobilitata anche da un elenco di partecipanti di lusso. In primo piano c’è fatalmente Tadej Pogacar, che ha già vinto la Tre Valli Varesine nel 2022 e che stavolta la correrà in maglia iridata, come penultimo impegno di quella che è di fatto la stagione perfetta, con una condizione ancora fenomenale, come lo sloveno di recente ha mostrato ovviamente al Mondiale e poi anche sabato scorso al Giro dell’Emilia.

La diretta Tre Valli Varesine 2024 avrà dunque un chiarissimo punto di riferimento, anche se forse (è bene sottolineare il “forse”) almeno per una volta Tadej Pogacar potrebbe essere più attendista, pensando che l’ultimo grande obiettivo sarà il Giro di Lombardia di sabato. Ci saranno però davvero tanti campioni al via della corsa di oggi, da Remco Evenepoel a Primoz Roglic, da Julian Alaphilippe a Simon Yates tanto per fare qualche nome, con le speranze italiane invece affidate magari ai giovani, come Davide Piganzoli che è stato ottimo terzo al Giro dell’Emilia. Di certo, sarà un martedì all’insegna del divertimento con la diretta Tre Valli Varesine 2024…

TRE VALLI VARESINE 2024 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CORSA

L’appuntamento vale tanto e lo dimostra anche il fatto che la diretta tv Tre Valli Varesine 2024 sarà a partire dalle ore 14.15 su Rai Sport, ma poi per le fasi decisive della corsa anche su Rai Due e quindi con la ribalta di un canale generalista. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video della Tre Valli Varesine 2024, con RaiPlay ovviamente come punto di riferimento tramite sito o applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO TRE VALLI VARESINE 2024 SU RAIPLAY

DIRETTA TRE VALLI VARESINE 2024: ECCO IL PERCORSO E GLI ORARI

L’attesa per la diretta Tre Valli Varesine 2024 è già altissima con i nomi che abbiamo fatto in precedenza, adesso però dobbiamo presentare naturalmente il percorso e gli orari. Il raduno sarà a Busto Arsizio, ma il km 0 e quindi la partenza reale a Solbiate Olona alle ore 12.15. In totale saranno da percorrere 200,3 km, con qualche novità rispetto al recente passato, che potrebbero rendere la corsa ancora più impegnativa. La prima parte sarà un breve tratto in linea di soli 26,1 km, compreso un primo passaggio sulla salita dei Ronchi, per poi passare sul traguardo di Varese, dove ci saranno da affrontare innanzitutto sette giri del cosiddetto circuito “corto”.

In realtà già questo misurerà ben 15,9 km, con la salita del Montello e anche quella dei Ronchi, che non era compresa nelle ultime edizioni della corsa. Infine, la diretta Tre Valli Varesine 2024 culminerà con due giri del cosiddetto circuito “lungo” da 31,4 km ciascuno, che comprenderà di nuovo le ascese del Montello e dei Ronchi, che saranno quindi da affrontare rispettivamente nove e dieci volte, ma in mezzo fra le due ci sarà anche la salita delle 5 Piante, a sua volta una novità di questa edizione, mentre non cambierà l’arrivo in via Sacco a Varese.