Diretta Tre Valli Varesine 2025 streaming video Rai: orario, percorso e vincitore della classica di ciclismo a Varese (oggi martedì 7 ottobre)

DIRETTA TRE VALLI VARESINE 2025: GRANDE CICLISMO CON TADEJ POGACAR

Ultimo atto del Trittico Lombardo e una delle classiche più belle del calendario italiano, la diretta Tre Valli Varesine 2025 ci farà compagnia oggi, martedì 7 ottobre, con emozioni che saranno assicurate sulle strade di Varese e dintorni, anche per riscattare il ricordo dell’anno scorso, quando la corsa fu annullata per maltempo su decisione in corso d’opera dei ciclisti stessi.

Le previsioni oggi dovrebbero essere migliori e quindi potremo goderci serenamente lo spettacolo di una delle corse più belle del finale di stagione, la Tre Valli Varesine può essere considerata una sorta di prova generale per il Giro di Lombardia di sabato ma certamente farà gola a tutti provare a vincere già oggi.

In gara ci sarà anche Tadej Pogacar ed è quindi facile capire chi sarà il punto di riferimento della corsa lombarda. Il fenomeno sloveno arriva dai Mondiali di Kigali e dagli Europei in Francia vinti in rapida successione nello spazio di una settimana, l’anno scorso dopo il “caos maltempo” aveva promesso agli organizzatori che sarebbe tornato ed allora ecco al via l’indiscusso numero 1 del ciclismo mondiale.

Tadej Pogacar d’altronde ha già vinto la Tre Valli Varesine nel 2022 sulla strada verso il Lombardia, i nomi nobili saranno comunque tanti, da Primoz Roglic a Egan Bernal, da Richard Carapaz a Mikel Landa e tanti altri, possiamo dire che ci attende un martedì davvero emozionante con la diretta Tre Valli Varesine 2025 e allora adesso passiamo ad illustrare tutte le info pratiche sulla corsa.

TRE VALLI VARESINE 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Che si tratti di una corsa di altissimo livello lo dimostra il fatto che la diretta Tre Valli Varesine 2025 in tv sarà a partire dalle ore 15.25 su Rai Due e quindi su un canale generalista. La diretta streaming video sarà come sempre su RaiPlay con sito o app.

DIRETTA TRE VALLI VARESINE 2025 RAIPLAY

DIRETTA TRE VALLI VARESINE 2025: ECCO ORARIO E PERCORSO DELLA CLASSICA

La diretta Tre Valli Varesine 2025 avrà quindi un cast formidabile, che potrà darci spettacolo grazie a un percorso sua volta degno di una corsa di altissimo livello. Il raduno sarà a Busto Arsizio, ma il km 0 e quindi la partenza reale a Solbiate Olona alle ore 12.15. In totale saranno da percorrere 200,3 km, ricalcando di fatto ciò che avrebbe già dovuto essere l’anno scorso e fu invece interrotto sul più bello. La prima parte sarà un breve tratto in linea di soli 26,1 km, per poi affrontare sette giri del cosiddetto circuito “corto” di Varese.

Saranno comunque 15,9 km, con la salita del Montello e anche quella dei Ronchi, che verrà affrontata in realtà una volta in più essendo in programma già per entrare nel circuito. Infine, la diretta Tre Valli Varesine 2025 proporrà anche due giri del cosiddetto circuito “lungo” da 31,4 km, di nuovo con le ascese del Montello e dei Ronchi, che saranno quindi affrontate rispettivamente nove e dieci volte, con in mezzo la salita delle 5 Piante, che sarebbe stata una novità della scorsa edizione (ma non ci si arrivò), mentre come sempre l’arrivo sarà in via Sacco a Varese.