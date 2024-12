DIRETTA TREFL SOPOT TRENTO: CONTRO L’ULTIMA IN CLASSIFICA

Una partita da vincere, questo è il concetto alla base della diretta Trefl Sopot Trento per l’Aquila, che vola in Polonia per affrontare presso la Ergo Arena di Sopot, con palla a due alle ore 19.00 di questa sera, martedì 10 dicembre 2024, il fanalino di coda del girone A della Eurocup di basket. Ci sono quindi pochi calcoli da fare per la Dolomiti Energia Trento, che a sua volta a oggi sarebbe eliminata dalla competizione a causa di tre sole vittorie a fronte di ben sette sconfitte, un cammino decisamente più complicato rispetto all’ottimo rendimento che Trento ha in campionato.

Dall’altra parte c’è quindi il Trefl Sopot, che purtroppo in Eurocup è nulla più di una comparsa, con dieci sconfitte su altrettante partite giocate per i polacchi. Ecco perché onestamente questa diretta Trefl Sopot Trento è una partita da vincere, senza alcuna discussione: con una vittoria si resterebbe in scia alle prime sei, altrimenti tutto si farebbe maledettamente complicato per la Dolomiti Energia. Lo scenario è chiarissimo, adesso non ci resta altro che attendere il verdetto del campo per la diretta Trefl Sopot Trento…

TREFL SOPOT TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Magari qualcuno riuscirà ad essere presente in Polonia, per tutti gli altri invece avremo l’appuntamento con la diretta Trefl Sopot Trento in tv, secondo le modalità previste per ogni partita di Eurocup: l’abbonamento alla televisione satellitare vi permetterà di seguire il match sui canali di Sky Sport. In alternativa ci sono le possibilità per la diretta Trefl Sopot Trento in streaming video, grazie all’applicazione Sky Go oppure anche su Now Tv e DAZN, ma sempre tramite un abbonamento.

DIRETTA TREFL SOPOT TRENTO: UNA STAGIONE A DUE FACCE

Presentando la diretta Trefl Sopot Trento, dobbiamo evidenziare meglio la particolarità della stagione della Dolomiti Energia. La squadra di coach Galbiati infatti è meravigliosa in campionato, dove si gode un cammino perfetto formato da dieci vittorie in altrettante partite giocate: si può anche parlare già di fuga, dal momento che nessun’altra ne ha vinte più di otto. Trento quindi ampiamente promossa in campionato, mentre le note dolenti sono tutte in Eurocup.

In campo internazionale infatti le soddisfazioni sono poche, fra cui la vittoria nella partita d’andata proprio contro i polacchi, che comunque avevano lottato con onore, cedendo per 84-78 a Trento. In particolare, bisogna notare che in trasferta l’Aquila non ha ancora mai vinto, dal momento che gli altri due successi sono arrivati nelle partite casalinghe contro Hapoel Tel Aviv e Joventut Badalona, match dopo il quale è purtroppo cominciata una striscia di tre sconfitte consecutive. Invertire la tendenza è obbligatorio se si vuole sperare, la diretta Trefl Sopot Trento potrebbe essere l’occasione giusta per riuscirci.