Diretta Trentino Monza/ Streaming video Rai: sguardo sui playoff (volley donne)

DIRETTA TRENTINO MONZA: IN CAMPO CON L’INCUBO COVID

Trentino Monza, che è in diretta dal Sanbapolis di Trento, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 4 novembre: nuovo turno infrasettimanale per il campionato di volley femminile 2020-2021, siamo nella decima giornata e questa partita rientra di fatto in un contesto che è quello della lotta ai playoff. Il Coronavirus sta influendo fortemente sull’esito di questo torneo, almeno per il momento: di fatto la Delta Despar non ha giocato le ultime tre gare che ora sarà costretta a recuperare, ma ci sono altre società (nello specifico Cuneo e Busto Arsizio) che sono messe anche peggio. E’ dunque difficile dare un quadro della situazione, ma intanto possiamo dire che anche con partite in meno Trentino sta facendo benissimo occupando la sesta posizione in classifica, un punto più su c’è la Saugella – che ha due match in più – in competizione diretta anche per il secondo posto. Sarà allora interessante vedere quello che succederà nella diretta di Trentino Monza; per quanto concerne il quadro generale del torneo di Serie A1 bisognerà aspettare, è anche possibile che arrivi una nuova chiusura ma noi attualmente possiamo solo provare a individuare i temi principali di questa partita…

TRENTINO MONZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Trentino Monza sarà garantita dai canali Rai Sport + e Rai Sport: sarà dunque sufficiente accendere il televisore e sintonizzarsi ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre per accedere all’evento. In più, la stessa televisione di stato fornisce la possibilità di assistere alla gara di volley femminile in diretta streaming video: in questo caso bisognerà visitare il sito Rai Play dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRENTINO MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Trentino Monza come detto è una partita che ci presenta una situazione ancora tutta in divenire, ma questo vale per qualunque squadra stia affrontando il campionato di volley femminile. La Delta Despar comunque è alla prima partecipazione di sempre in Serie A1, e sta dimostrando di poter reggere il confronto con squadre più blasonate e pronte: il suo sesto posto in classifica è del tutto meritato, soprattutto se consideriamo che la settima è Cuneo che ha sì giocato una volta in meno, ma si trova anche a 5 punti di distanza. Continua nella sua crescita la Saugella, una delle poche formazioni ad aver giocato sempre; entrambe le società vogliono un posto nei playoff e sanno di poterlo ottenere, ma bisognerà valutare eventualmente se ci sarà la crescita di squadre come Busto Arsizio e Casalmaggiore che, pur partite male, restano pur sempre superiori almeno sulla carta, e dunque potrebbero sovvertire tutto il pronostico. Intanto qui al Sanbapolis si gioca tra poche ore, dunque ci mettiamo comodi nell’attesa che le due squadre scendano in campo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA