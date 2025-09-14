Serie C, Diretta Trento Albinoleffe, streaming video tv: le ultime due partite di entrambe non hanno soddisfatto affatto (14 settembre 2025)

DIRETTA TRENTO ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso alla diretta di Trento Albinoleffe per vedere prima dei giocatori i numeri che si portano dietro, in questo modo riusciremo a decretare una possibile vincitrice almeno da un punto di vista matematico. Il Trento si mostra in ripresa, difatti segna mediamente 1,2 gol per partita e concede solo 0,6 reti nella propria metà campo, segnale di un buon momento sia offensivo che difensivo. L’AlbinoLeffe, invece, sembra più fragile: con 0,8 gol segnati a gara e una difesa che subisce 1,8 reti in trasferta, le indicazioni parlano di una squadra meno efficace nei duelli diretti.

Il confronto tende quindi verso il Trento, più concreto e compatto, mentre l’AlbinoLeffe rischia di soffrire sui ritmi del match. Si preannuncia dunque una partita davvero molto interessante e quindi non vediamo l’ora di immergerci nel prossimo aggiornamento della diretta di Trento Albinoleffe perché avremo l’occasione di commentare questa sfida, perciò aggiornate pure la pagina, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA TRENTO ALBINOLEFFE, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Trento Albinoleffe, allora dovrete essere necessariamente abbonati a Sky. Per quanto riguarda la diretta streaming invece dovrete affidarvi all’applicazione Sky Go.

TRENTO ALBINOLEFFE, MATCH EQUILIBRATO

C’è voglia di vincere tra queste due formazioni in enorme difficoltà recente di risultati. La diretta Trento Albinoleffe, in programma domenica 14 settembre 2025 alle ore 15:00, mette in palio punti che potrebbero pesare.

Il Trento ha ormai affrontato tutti gli esiti possibili in campionato avendo vinto con la Giana Erminio, perso con l’Union Brescia e pareggio col Novara. Da segnalare anche l’eliminazione ai calci di rigore contro il Carpi in Coppa Italia Serie C.

Anche l’Albinoleffe ha salutato la manifestazione al primo turno, sconfitto 3-0 con la Pro Vercelli. Dopodiché non c’è stata la reazione che tutti si aspettavano come dimostrano le sconfitte con Pro Vercelli (di nuovo) e Renate più il pari con le Dolomiti Bellunesi.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRENTO ALBINOLEFFE

Il Trento si schiererà con il modulo 4-3-3 con Barlocco in porta, protetto dal quartetto Triacca, Cappelleti, Trainotti e Maffei. A centrocampo spazio per Aucelli, Fossati e Giannotti con Cruz-Pelelgrini-Chinetti tridente offensivo.

L’Albinoleffe si disporrà con un classico 3-5-2 con Baldi tra i pali, pacchetto arretrato formato da Sottini, Potop e Baroni. Gli esterni saranno Garattoni e Ambrosini con Agostinelli, Mandelli e Parlati in mediana. Davanati Lombardi con Sarr.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRENTO ALBINOLEFFE

Il Trento è favorito a 2.10 contro l’Albinoleffe, quotato a 3.20 mentre il pareggio è a 3.45. Gol e No Gol rispettivamente a 1.97 e 1.72.