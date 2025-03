DIRETTA TRENTO ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prima della diretta di Trento Albinoleffe vediamo insieme qualche dato statistico per capire meglio il match alle porte: L’Albinoleffe, però, ha ottenuto più vittorie e ha mantenuto la porta inviolata più volte, segno di una maggiore solidità difensiva, anche se concede leggermente più gol rispetto al Trento. Dal punto di vista del gioco, le partite dell’Albinoleffe tendono più spesso a superare l’Over 1.5, mentre il Trento è più propenso a partite con almeno tre reti.

Anche sul piano disciplinare emergono differenze: il Trento è più falloso e ha accumulato più cartellini gialli, mentre l’Albinoleffe sembra più disciplinato. Detto ciò, sarà una sfida tra una squadra più efficace nei risultati come l’Albinoleffe e una più solida in difesa come il Trento, con la possibilità di un match molto combattuto. Adesso passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Trento Albinoleffe, il prossimo aggiornamento sarà per il commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA TRENTO ALBINOLEFFE, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Trento Albinoleffe? Allora dovrete abbonarvi al pacchetto Calcio di Sky. Stessa cosa vale per la diretta streaming che verrà dunque trasmessa sull”applicazione di Sky Go.

TRENTO ALBINOLEFFE, RISULTATI DIFFERENTI

Due squadre reduci da risultati completamente opposto. La diretta Trento Albinoleffe si giocherà domenica 30 marzo alle ore 17:30. Le due formazioni sono distanti appena tre punti in classifica e questa gara potrà dire moltissimo.

Il Trento ha interrotto la propria striscia di sei risultati utili consecutivi composta dai pareggi contro Lumezzane, Pergolettese, Pro Vercelli e Pro Patria più le vittorie con Virtus Verona e Alcione Milano. La sconfitta è arrivata con la FeralpiSalò.

L’Albinoleffe invece è reduce da tre vittorie di fila ovvero quelle con la Triestina per 2-0, Union Clodiense per 3-1 e Lumezzane ancora una volta per 2-0. L’ultima sconfitta è datata 9 marzo vale a dire il match con il Padova.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRENTO ALBINOLEFFE

Il Trento si schiererà con il modulo 4-3-3 con Barlocco portiere, protetto dal quartetto Di Cosimo, Cappelletti, Falasco e Maffei a chiudere il reparto. A centrocampo Sangalli, Aucelli e Giannotti. In attacco Disanto e Anastasia larghi con Di Carine punte.

L’Albinoleffe si metterà invece in campo con Toniolo in porta, difeso dal trio Pisano, Dalmazi e Pittino. Ragazzetti e Pagliari saranno i due esterni con Tenkorang e Moscati in mediana con Malotti, Corti e Baldani attaccanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRENTO ALBINOLEFFE

Il Trento è la squadra favorita per il match odierno a 2.10 contro il 2 fisso a 3.60 mentre il pareggio è dato a 3. Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.66.