Diretta Trento Alcione Milano (risultato 0-0): si comincia!

Vediamo insieme qualche dato sulla diretta di Trento Alcione Milano: il Trento segna in media 1,23 gol a partita, leggermente più dell’Alcione, che si ferma a 0,9. Tuttavia, gli ospiti concedono meno reti (0,87 contro 1,06), dimostrandosi più solidi in fase difensiva. A livello di vittorie, il bilancio è quasi in equilibrio: il Trento ha vinto il 35,48% delle partite, mentre l’Alcione ha fatto leggermente meglio con il 38,71%.

Questo equilibrio si riflette anche nelle percentuali delle partite con almeno due gol, con il Trento che ha superato l’Over 1.5 nel 70,97% delle gare, mentre gli ospiti si fermano al 54,84%. La differenza è ancora più marcata per l’Over 2.5, con il Trento al 38,71% e l’Alcione fermo al 19,35%, segno che le partite dei lombardi sono spesso più chiuse. Passiamo adesso al commento live della diretta di Trento Alcione Milano, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Trento Alcione Milano streaming video, dove vedere la partita

Seguire la diretta Trento Alcione Milano delle 20.30 sarà facile e possibile per tutti i tifosi, basterà sintonizzarsi al canale Rai Sport 1, canale 57 del digitale terrestre, o in alternativa collegarsi alla piattaforma di streaming di RaiPlay.

Trento Alcione Milano, gli ospiti vogliono tornare a vincere

La diretta Trento Alcione Milano sarà valida per il posticipo della trentaduesima giornata del girone A di Serie C e vedrà un importante scontro tra due buone squadre che ora lottano per obiettivi importanti, da una parte il Trento è una delle grandi sorprese della stagione e potrebbero volare direttamente alla fase nazionale dei playoff migliorando quanto fatto negli anni scorsi, ma l’Alcione ha fatto anche meglio considerato lo status di neopromossa assoluta e punta la post season per provare a stupire ancora di più in un percorso che ha già molte più luci che ombre.

Il Trento è stato abbastanza costante nei risultati e ha collezionato 47 punti validi per il quinto posto e la lotta playoff di fine stagione, arriva poi dalla vittoria 1-2 in casa della Virtus Verona. L’Alcione Milano invece ha avuto qualche alto e basso in più durante questa annata ma nonostante questo è riuscito a guadagnarsi un posto nei playoff essendo decimo con 42 punti, si presenta alla partita dopo il pareggio 0-0 con il Lecco. Certamente non un risultato straordinario, ma come detto nel presentare la diretta Trento Alcione Milano siamo già in uno scenario più che positivo.

Trento Alcione Milano, probabili formazioni

Per la diretta Trento Alcione Milano i padroni di casa dovrebbero scendere in campo secondo il 4-1-4-1 scelto dal mister Luca Tabbiani nell’ultima partita con Barlocco in porta, Di Cosmo e Maffei gli esterni bassi con Cappelletti e Vitturini difensori centrali a completare il reparto, Aucelli davanti alla difesa, Disanto e Falasco sulle fasce, Anastasia e Giannotti in mezzo al campo e Di Carmine unica punta.

Gli ospiti dell’Alcione Milano invece risponderanno venendo schierati dal mister Giovanni Cusatis con il 4-3-3 che possiamo considerare di ordinanza, una formazione che prevede Agazzi tra i pali, Dimarco, Stabile, Pirola e Chierichetti in difesa, Renault, Bonaiti e Bright i tre centrocampisti e tridente offensivo formato da Morselli e Marconi come esterni e Invernizzi riferimento centrale.

Quota Trento Alcione Milano, pronostico finale

La diretta Trento Alcione Milano è una sfida non così scontata nel suo risultato finale, infatti sebbene una delle due squadre sia favorita per via del migliore posizionamento in classifica e per la maggiore costanza nei risultati, anche gli ospiti potrebbero dare del filo da torcere necessitando di portarsi a casa dei punti che sarebbero importanti nell’ottica di raggiungere i playoff. Alla fine però a portare a casa il risultato potrebbe essere il Trento che dalla sua parte può anche avvalersi di uno dei migliori attaccanti della competizione Samuel Di Carmine, con 14 gol segnati fino ad oggi.