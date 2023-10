Diretta/ Trento Alessandria, video streaming tv: sono finiti i tempi bui (Serie C, 28 ottobre 2023)

DIRETTA TRENTO ALESSANDRIA, VIETATO FERMARSI

La diretta Trento Alessandria, in programma sabato 28 ottobre alle ore 18:30, vede affrontarsi due squadre reduci da una vittoria. Trento, infatti, arriva dal 2-0 inflitto alla Pro Patria, che è stata la seconda vittoria consecutiva di questo fine ottobre dopo il 3-1 alla Pro Sesto in casa. Prima di questi due successi, il Trento ha vissuto una lunga crisi di sei partite consecutive senza i tre punti.

L’Alessandria si è messa alle spalle un periodo horror di cinque sconfitte consecutive. Infatti, nel mese di ottobre, a parte il 2-0 del Mantova, ha sempre portato a casa punti, vincendo con la Pergolettese sia in Coppa Italia sia in Recife in campionato e pareggiando in casa dell’Albinoleffe. Dunque parliamo di due squadre che da tempo hanno abbandonato strisce negative e sono pronte a risalire come si deve.

TRENTO ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Trento Alessandria sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Trento Alessandria sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

TRENTO ALESSANDRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Trento Alessandria vedono i padroni di casa schierarsi con il 4-3-3. In porta Russo, terzino destro Frosinini, terzino sinistro Baglica, difensori centrali Trainotti e Ferri. A centrocampo Attys, Suciu e Sangalli, mentre il tridente offensivo sarà Terrani, Petrovic e Anastasia.

Risponde l’Alessandria con il medesimo modulo In porta Ferrani, in difesa Ciancio, Rota, Ercolani e Nunzella. Regista Nicchetti, Mezzali, Mastalli e Sepe. In avanti Anatriello e Pellegrini affiancheranno l’unica punta centrale Siafa.

TRENTO ALESSANDRIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dalle scommesse di Trento Alessandria danno per favorita la squadra di casa a 1.87. Sempre secondo sisal, la X del pareggio è a 3.20 mentre 2 fisso a 4.10.

L’Over 2.5 è quotato 2.45, molto di più dell’Under che invece è a 1.47. Concludiamo con Goal e No Goal rispettivamente a 2.10 e 1.63.

