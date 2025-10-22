Diretta Trento Ankara streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Eurocup di basket, oggi mercoledì 22 ottobre 2025

DIRETTA TRENTO ANKARA (RISULTATO 22-16): PARZIALE IMMEDIATO DI 9-0 PER I PADRONI DI CASA

Avvio travolgente per i bianconeri, che partono con grande intensità e si portano subito sul 9-0 grazie ai canestri di Steward, alla tripla di Jogela e alla schiacciata di Mawugbe. Dopo il time-out, Ankara prova a reagire con Bankston, ma la squadra di coach Cancellieri continua a colpire dall’arco con Jogela e Jones. In difesa si distingue Cheick Niang, autore di una spettacolare stoppata su Alexander, che dà il via all’azione conclusa dalla tripla di Steward. I turchi accorciano con Devoe, che chiude il primo quarto con il punteggio fissato sul parziale favorevole ai bianconeri. (agg. di Fabio Belli)

TRENTO ANKARA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Sky Sport trasmette per i propri abbonati la Eurocup, di conseguenza la diretta Trento Ankara in tv sarà sui canali dell’emittente satellitare, con l’alternativa dei relativi servizi di diretta streaming video.

PALLA A DUE

Negli ultimi minuti prima della diretta Trento Ankara, dobbiamo ammettere che la storia di questa partita non lascerebbe sulla carta molte speranze all’Aquila, che infatti ha perso ben sette delle otto sfide disputate in Eurocup contro i turchi. La serie era iniziata nell’autunno 2018 con due vittorie per la Turk Telekom Ankara, stesso bilancio nella stagione 2021-2022 e 2022-2023, poi finalmente il 31 ottobre 2023 era arrivata la prima vittoria per Trento contro la squadra della capitale della Turchia, per di più con uno spettacolare 101-96 e con tre giocatori della squadra allora allenata da coach Paolo Galbiati oltre quota 20 punti a livello individuale.

Nella partita di ritorno poi ci fu il ritorno alla vittoria per Ankara (78-70 il 10 gennaio 2024), nella scorsa stagione le due squadre non si erano affrontate e adesso il match torna, con l’Aquila che ancora una volta dovrà provare a ribaltare una tradizione decisamente negativa. Ci riuscirà? Parola al campo per scoprirlo con la diretta Trento Ankara! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRENTO ANKARA: PER TORNARE ALLA VITTORIA

Due squadre che finora hanno vinto solamente una partita a testa si affrontano nella quarta giornata del girone B della Eurocup di basket: l’appuntamento con la diretta Trento Ankara sarà alle ore 20.00 di stasera, mercoledì 22 ottobre 2025, sul parquet di casa dell’Aquila, che cercherà di sfruttare il fattore campo per arrivare al 50% di vittorie.

Sappiamo che la Dolomiti Energia Trento è una presenza ormai fissa in Eurocup, ma pure che nelle stagioni più recenti le soddisfazioni sono state davvero scarse per i dolomitici in campo internazionale, quindi sarà fondamentale dare la caccia a un posto almeno nelle prime sei posizioni della classifica del gruppo, per non dover salutare la compagnia già al termine della stagione regolare.

In appena tre partite Trento ha già sperimentato situazioni molto diverse: il debutto è stato un disastro totale, un umiliante -31 casalingo contro Bourg en Bresse segnando appena 48 punti entrerà in negativo nella storia della società trentina, che però ha avuto la forza di reagire subito, andando a vincere sul campo del Buducnost e curiosamente segnando addirittura 107 punti.

Una differenza 59 punti da una partita all’altra ha pochi paragoni nella storia delle Coppe europee, poi però Trento ha perso per 87-71 settimana scorsa a Londra e di conseguenza adesso bisognerebbe di nuovo ripartire alternando ancora una vittoria dopo una sconfitta: ci riuscirà l’Aquila nella diretta Trento Ankara?

DIRETTA TRENTO ANKARA: ALLA RICERCA DELLA CONTINUITÀ

Sono quattro stagioni consecutive ormai che l’Aquila trentina in Eurocup si ferma già alla fine della regular season, sarebbe naturalmente piacevole cambiare la storia e la diretta Trento Ankara potrebbe pesare molto, perché in casa contro una squadra che ha il medesimo obiettivo si dve conquistare la vittoria per fare un passo avanti verso la fase successiva anche se poi ci saranno ancora altre ben 14 partite da giocare in quello che è di fatto un mini-campionato, non come l’Eurolega ma comunque lungo e dispendioso per le formazioni che partecipano alla Eurocup – d’altronde, nulla di nuovo per Trento.

Gli avversari di stasera saranno i turchi di Ankara, la Turk Telekom che esattamente come Trento finora ha vinto una partita e ne ha invece perse due. Il successo è stato contro il Buducnost, esattamente come per l’Aquila, mentre le battute d’arresto sono arrivate contro i tedeschi dell’Ulm e contro il Bourg en Bresse. Se vincere in casa per Trento sarebbe fondamentale, dal punto di vista turco ovviamente un colpaccio esterno avrebbe valore ancora maggiore: ecco perché, anche se arriva già alla quarta giornata, la diretta Trento Ankara potrebbe dirci davvero molto sulla Eurocup 2025-2026 delle due squadre…