DIRETTA TRENTO ANKARA/ Video streaming tv: ci sono due precedenti in Eurocup

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Trento Ankara, dobbiamo notare che questa partita ha due precedenti in Eurocup: le due squadre infatti si erano già incrociate in regular season, dobbiamo tornare a tre anni fa per trovare questo doppio confronto che, peraltro, si era risolto in due sconfitte per la Dolomiti Energia. Certo, sappiamo bene che nel basket moderno tre stagioni possono cambiare tutto, specialmente a livello di roster; sia come sia, alla BLM Group Arena si era giocata la partita di andata – alla fine di ottobre – e il Turk Telekom Ankara era passato per 81-77, un match equilibrato che si era poi risolto con un quarto periodo da 28-23 in favore della squadra turca.

Trento era ancora allenata da Maurizio Buscaglia, e aveva avuto 17 punti e 5 rimbalzi da Diego Flaccadori come anche 14 punti e 9 rimbalzi (ma anche 5 palle perse) da un Dustin Hogue da 6/11 dal campo; non erano bastate queste due prove, Ankara aveva risposto con TJ Campbell (23 punti, 7/12 dall’arco e 5 assist) e Sylven Landesberg (16 punti, 7/10 ai liberi, 4 rimbalzi e 5 assist) gestendo meglio i possessi decisivi e arrivando alla vittoria, che aveva poi replicato nel match dell’Ankara Spor Salonu che curiosamente aveva avuto un punteggio praticamente identico, vale a dire 84-77. (agg. di Claudio Franceschini)

La diretta tv di Trento Ankara dovrebbe essere garantita dalla televisione satellitare, che da questa stagione ha preso in carico le partite di Eurocup e trasmette quelle delle italiane: un appuntamento che sarà quindi riservato agli abbonati i quali, in assenza di un televisore, potranno come sempre rivolgersi al servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, con l’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Trento Ankara sarà diretta dagli arbitri Jakub Zamojski, Stanislav Valeev e Vassilis Pitsilkas: si gioca alle ore 20:00 di martedì 14 dicembre presso la BLM Group Arena, ed è valida per la 7^ giornata di basket Eurocup 2021-2022. Per la Dolomiti Energia è una partita da non sbagliare: la situazione di classifica nel gruppo A è pessima e ci dice che la squadra di Lele Molin ha vinto una sola partita con ben cinque sconfitte sul groppone e, almeno per differenza canestri, occupa l’ultima posizione.

La distanza dall’ottavo posto, che qualifica agli ottavi di finale, è comunque di due match e la competizione è lunga: c’è tutto il tempo per recuperare ma chiaramente bisogna cambiare passo, ritrovando anche in Eurocup quelle certezze che ci sono in Serie A1, visto che il successo interno contro Tortona ha portato in dote il terzo posto in classifica. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Trento Ankara, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali legati alla partita.

La diretta di Trento Ankara è particolarmente importante per l’Aquila, perchè il Turk Telekom in questo momento è la squadra ottava in classifica nel gruppo A: significa dunque che una vittoria interna contro i turchi permetterebbe alla Dolomiti Energia di avvicinare sensibilmente la possibilità di proseguire la corsa in Eurocup, anche se va ripetuto che il cammino è ancora lungo, dopo quella di stasera saranno ancora 11 le partite che ciascuna compagine dovrà disputare.

Intanto possiamo dire che Ankara ha vinto tre volte, e lo ha sempre fatto in casa: in trasferta, per contro, ha sempre perso (0-3) incassando anche due pesanti ribaltoni da Partizan (-26) e MoraBanc (-23), confermando come chiaramente non sia al livello delle big di Eurocup. Tuttavia si tratta di un’avversaria comunque tosta per Trento, che a differenza del Turk Telekom non ha trovato ritmo nemmeno sul parquet della BLM Group Arena; per ora un rendimento totalmente diverso tra campionato e coppa per la squadra di Lele Molin, ma questa sera potrebbe arrivare una vittoria importante che scacci in qualche modo la crisi internazionale…

