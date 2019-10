Diretta Trento Arka Gdynia/ Streaming video tv: esame polacco per l’Aquila (Eurocup)

Trento Arka Gdynia, alla BLM Group Arena, si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 23 ottobre: siamo nel gruppo D di basket Eurocup 2019-2020 per la quarta giornata, le l’Aquila cerca oggi di assestare una spallata alla concorrenza sfruttando un altro turno casalingo. Nell’ultimo è arrivata una convincente vittoria contro Oldenburg, che come il Buducnost resta senza vittorie in classifica; la Dolomiti Energia ne ha invece centrate due e, insieme agli stessi polacchi e al Galatasaray, insegue l’imbattuto Unicaja Malaga in un girone particolarmente complesso, ma che la squadra di Nicola Brienza ha sicuramente le possibilità di superare facendo strada in un torneo che, lo ripetiamo, quattro anni fa l’aveva vista arrivare fino in semifinale. Non resta allora che lasciare la parola al parquet per vedere quello che succederà nella diretta di Trento Arka Gdynia: nel frattempo possiamo fare un rapido excursus all’interno dei temi principali di questa delicata partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Arka Gdynia non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, ma fa parte dell’offerta di Eurosport Player: abbonandosi a questa piattaforma, che dà grande risalto alla stagione di basket, sarà possibile assistere a questa partita in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale della Eurocup per le informazioni utili (come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori) all’indirizzo www.eurocupbasketball.com.

DIRETTA TRENTO ARKA GDYNIA: RISULTATI E CONTESTO

A Trento Arka Gdynia la Dolomiti Energia arriva dalla sconfitta di Cantù: partita speciale per coach Brienza ma anche ritorno amaro al PalaBancoDesio, perchè la sua squadra è caduta segnando solo 72 punti e ha dunque lasciato per strada la possibilità di portarsi a ridosso delle prime in classifica. La partenza dell’Aquila era stata positiva con due vittorie consecutive, ma da allora il gruppo si è fermato; anche da questo si evince come il livello medio in Serie A1 si sia alzato, ma soprattutto portare avanti il doppio impegno possa non essere così immediato. In Eurocup però le cose stanno andando bene; vincere questa sera significherebbe lasciarsi alle spalle un’avversaria ostica in termini di qualificazione alla prossima fase, e magari riprendersi il primo posto nel girone. Trento punta ovviamente a fare più strada possibile in Europa, sapendo che possa essere una palestra da utilizzare per il campionato ma soprattutto un modo per crescere a livello societario; i favori del pronostico vanno all’Aquila, ma poi come sempre sarà il parquet a dare il suo incontestabile giudizio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA