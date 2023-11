DIRETTA/ Trento Arzignano video streaming tv: veneti avanti nei precedenti (Serie C, 11 novembre 2023)

DIRETTA TRENTO ARZIGNANO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Trento Arzignano evidenzia due formazioni che si sono affrontate in passato in 7 circostanze. Sono ben 3 i successi da parte dell’Arzignano, altrettanti i risultati di pareggio mentre solamente una la vittoria del Trento. I gol realizzati risultano essere 11 per gli ospiti mentre 8 per i padroni di casa. Sul podio dei bomber a confronto presenti all’interno di questa sfida ritroviamo con due reti Vincenzo Gatto e Niccolò Valenti. I due giocatori, rispettivamente di Trento e Arzignano, si trovano al primo posto in questa classifica.

Le due squadre si sono affrontate tra il campionato di serie D, Coppa Italia serie C e Lega Pro. Le prime quattro gare giocate tra queste due formazioni sono state giocate nel settore dilettantistico. Le restanti 5 partite hanno visto le due formazioni scendere in campo tra la Lega Pro e la Coppa Italia serie C. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 3 ottobre con la vittoria dell’Arzignano ai calci di rigore. (Marco Genduso)

TRENTO ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Trento Arzignano sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Trento Arzignano in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Trento Arzignano, in diretta sabato 11 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Sfida a metà classifica, questo per il momento il rendimento offerto dalle due compagini. Il Trento dopo un discreto momento è crollato sul più bello nell’ultimo impegno sul campo della Virtus Verona, perdendo 4-0 in casa degli scaligeri.

L’Arzignano si era presentato ai nastri di partenza del campionato in buona forma ma è stato poi costretto a fermarsi, con quattro sconfitte nelle ultime 5 sfide ufficiali disputate. Dopo la sconfitta nel derby contro il Vicenza è arrivata anche una sconfitta in Coppa Italia contro il Lumezzane. Il primo febbraio 2023 il Trento ha pareggiato 1-1 nell’ultimo precedente di campionato disputato in casa contro l’Arzignano.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO ARZIGNANO

Le probabili formazioni della diretta Trento Arzignano, match che andrà in scena allo stadio Briamasco. Per il Trento, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Russo; Vitturini, Obaretin, Ferri, Frosinini; Rada, Sangalli, Attys; Pasquato, Petrovic, Anastasia. Risponderà l’Arzignano allenato da Giuseppe Bianchini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Boseggia , Davì, Milillo, Piana, Bernardi, Lakti, Casini, Antoniazzi, Barba, Grandolfo, Cazzadori.

TRENTO ARZIGNANO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trento Arzignano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Arzignano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











