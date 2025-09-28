Diretta Trento Arzignano streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 28 settembre 2025

DIRETTA TRENTO ARZIGNANO: ECCO IL LUNCH MATCH

L’appuntamento è già alle ore 12.30 con la diretta Trento Arzignano, sarà infatti la partita allo Stadio Briamasco il lunch match di oggi, domenica 28 settembre 2025, per la settima giornata del girone A di Serie C, che torna in campo a brevissima distanza dal turno infrasettimanale vissuto giovedì sera nel gruppo settentrionale.

Il Trento è reduce dal pareggio contro la Pergolettese che ha confermato un cammino fino a questo momento senza infamia e senza lode per gli uomini di mister Luca Tabbiani. Infatti il Trento finora ha la media esatta di un punto a giornata: 6 punti in classifica con una vittoria, tre pareggi e due sconfitte, per la salvezza potrebbe bastare ma non di più.

C’è però ovviamente tutto il tempo per cambiare ritmo, magari fin dalla partita contro l’Arzignano, che è un punto sopra, a quota 7 in classifica. Il problema per i veneti è che, dopo le due vittorie d’apertura ad agosto, è arrivato un solo punto nelle ultime quattro partite e nel turno infrasettimanale è arrivata una dolorosa sconfitta interna contro l’Alcione.

Insomma, due squadre che non stanno facendo malissimo ma che, in un modo o nell’altro, sono nel grigiore della mediocrità: sarebbe utile dare una svolta fin da subito, la diretta Trento Arzignano sembra essere un’occasione potenzialmente propizia ma chi sarà capace di coglierla oggi?

TRENTO ARZIGNANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Trento Arzignano in tv i riferimenti sono sempre Sky Sport e i relativi servizi della diretta streaming video, ovviamente tutti tramite abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO ARZIGNANO

Luca Tabbiani utilizza il modulo 4-3-3, nelle probabili formazioni della diretta Trento Arzignano indichiamo un undici di massima in base alle scelte dello scorso turno. In porta Barlocco; i quattro difensori Triacca, Fiamozzi, Cappelletti e Maffei; centrocampo a tre con Aucelli, Fossati e Mehic per il Trento, infine in attacco il tridente con Dalmonte e Capone ai fianchi della prima punta Pellegrini.

Da valutare invece eventuali cambiamenti per Giuseppe Bianchini tra gli ospiti veneti con il modulo 3-4-1-2. Valentini, Coppola e Boffelli sono i possibili nomi nella difesa a tre davanti al portiere Manfrin; esterni Cariolato e Damiani, con Moretti e Bianchi invece coppia mediana per l’Arzignano, che poi in attacco potrebbe avere il trequartista Bernardi e le due punte Basso Ricci e Mattioli.

PRONOSTICO E QUOTE

Padroni di casa favoriti nel pronostico sulla diretta Trento Arzignano, infatti il segno 1 è quotato a 2,15 contro il 2,90 in caso di pareggio e il valore di 3,35 in caso di segno 2 con il colpo dei veneti al Briamasco.