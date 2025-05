DIRETTA TRENTO ATALANTA U23, DENTRO O FUORI

Una partita che vale una stagione, né più né meno: questa è la diretta Trento Atalanta U23, in programma domenica 4 maggio 2025 alle ore 20:00. Si tratta del primo turno di quelli che sono i playoff promozione Serie C.

Il Trento ha chiuso il proprio campionato al settimo posto e così facendo si è assicurata la sfida in casa. I gialloblu hanno vinto solo una delle ultime quattro partite ovvero quella con il Vicenza, dopo i ko con Giana Erminio e Novara.

L’Atalanta U23 invece si è classificata ottava con 57 punti, gli stessi del Trento ma sotto con gli scontri diretti. I giovani orobici non fanno della continuità il loro punto forte dato che non vincono due gare di fila da fine dicembre con Union Clodiense, Lecco e Alcione Milano.

i DOVE VEDERE DIRETTA TRENTO ATALANTA U23, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Trento Atalanta U23 dovrete collegarvi su Sky Sport se abbonati al pacchetto Calcio. Se invece preferite la diretta streaming allora scaricate l’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRENTO ATALANTA U23

Il Trento si disporrà con il modulo 4-3-3. In porta Barlocco, protetto da Di Cosmo, Trainotti, Cappelletti e Falasco. A centrocampo ci saranno come titolari Aucelli, Rada e Maffei mentre Anastasia, Petrovic e Accornero in avanti.

L’Atalanta U23 predilige invece l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Vismara, difeso dal terzetto Ceresoli, Del Lungo e Orbic. Nella zona nevralgica del campo ecco Bergonzi, Ghislandi, Pounga e Bernasconi con Scheffer e Cassa trequartisti. In avanti Vlahovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRENTO ATALANTA U23

La squadra favorita secondo i bookmakers è l’Atalanta U23 a 2.55 contro il Trento a 2.70 e la X a 3.00. Gol e No Gol rispettivamente a 1.78 e 1.90.

