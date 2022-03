DIRETTA TRENTO BERLINO/ Video streaming tv: un avversario ostico per la Itas

DIRETTA TRENTO BERLINO: L’AVVERSARIA

Aspettando la diretta di Trento Berlino, possiamo approfondire brevemente il tema riguardante la squadra avversaria della Itas. Il Recycling Volleys è una società fondata da ben 120 anni, ma che solo in epoca recente ha saputo diventare una corazzata del volley tedesco: nel 1991 aveva vinto il suo primo titolo, una Coppa della Germania dell’Est quando ancora vigeva la divisione tra le due nazioni e federazioni, e poi alla fine del secondo millennio ha saputo mettere in bacheca per tre volte la Coppa di Germania, questa volta unificata, con anche un campionato nel 1993.

Fatta una doppietta con la Bundesliga messa in bacheca nel 2003 e 2004, Berlino è poi diventata dominante negli ultimi 10 anni abbondanti: dal 2012 infatti ha vinto 8 campionati, due Coppe di Germania, tre Supercoppe nazionali e soprattutto la Coppa Cev nel 2016. In Champions League ha raggiunto la semifinale nel 2015 e 2017, dunque non è certo nuova a queste atmosfere; in questa edizione ha dominato il girone con 6 vittorie in altrettante partite, lasciando per strada 5 set di cui uno al Benfica e 4 allo Zenit San Pietroburgo, che ha battuto al tie break in entrambe le occasioni. La Itas Trento dunque dovrà stare molto attenta a una squadra che è davvero cresciutissima nel corso del tempo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRENTO BERLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Trento Berlino sarà disponibile su Eurosport 2, canale riservato agli abbonati alla televisione satellitare che lo troveranno al numero 211 del loro decoder; ricordiamo che i due canali di Eurosport sono visibili anche dai clienti DAZN sulla loro piattaforma, e dunque in questo caso si tratterà di una visione in mobilità. L’altra opzione, sempre riguardante l’ipotesi di diretta streaming video, è Discovery Plus: il broadcaster è diventato fornitore ufficiale anche della Champions League di volley e ne mette a disposizione tutte le partite, anche in questo caso è necessario abbonarsi al servizio.

TRENTO BERLINO: LA ITAS APRE IN CASA!

Trento Berlino, in diretta dalla BLM Group Arena alle ore 20:30 di giovedì 10 marzo, è valida come gara-1 dei quarti di finale della Champions League 2021-2022 di volley maschile: la Itas va a caccia di una vittoria per indirizzare la serie, a differenza di quanto accaduto a Civitanova che martedì ha nettamente perso in casa contro Jastrzebski. Trento che apre sul proprio parquet a causa del secondo posto maturato nella fase a gironi: del resto si sapeva già dal momento del sorteggio che per i ragazzi di Angelo Lorenzetti sarebbe stata dura riuscire a prendersi il primo posto, e così è stato.

Le due sconfitte subite da Perugia hanno fatto la differenza, ma dominando nelle altre sfide la Itas è riuscita a entrare nel lotto delle migliori seconde (tre su cinque) e dunque si è regalata questo quarto di finale, un contesto cui è ben abituata ma che non per questo dovrà sottovalutare, anche perché il Recycling Volleys è una squadra che ha fatto vedere grande qualità e solidità. Aspettando allora di scoprire quello che succederà nella diretta di Trento Berlino, proviamo a fare qualche considerazione utile sui temi principali presentati dalla partita di Champions League.

DIRETTA TRENTO BERLINO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Berlino sta per farci compagnia: la Itas ha approcciato l’edizione attuale di Champions League nel tentativo di vendicare quanto accaduto lo scorso anno, ovvero la bruciante finale persa contro lo Zaksa. Trento è una squadra che in Champions League ha dominato: impossibile dimenticare la straordinaria tripletta tra il 2009 e il 2011, ma il punto è che da allora la squadra non è più riuscita a salire sul tetto d’Europa anche perché nel frattempo sono salite alla ribalta le società russe (soprattutto lo Zenit Kazan) che hanno fatto il vuoto prima che Civitanova riuscisse finalmente a spezzare un’egemonia durata 7 anni.

Dal suo tris però Trento è tornata in finale soltanto due volte: in termini assoluti non sono certo poche, ma chiaramente vista in un altro contesto si potrebbe dire che adesso è arrivato il momento di confermarsi e, dopo aver perso l’ultimo atto nel 2021, questa nuova edizione di Champions League potrebbe consegnare alla Itas il pass per il titolo. Questo ovviamente cominciando dalla diretta di Trento Berlino, e come già detto superare la squadra tedesca e volare in semifinale non sarà affatto semplice…



