DIRETTA TRENTO BESIKTAS: I TESTA A TESTA

La diretta Trento Besiktas rappresenta una partita inedita in Eurocup: già lo scorso anno la squadra turca aveva giocato questa competizione, ma era in un girone diverso rispetto alla Dolomiti Energia (che era stata eliminata nella prima fase) e aveva dunque incrociato Venezia, una vittoria a testa con la differenza canestri che era andata alla Reyer per un solo punto. A prendersi i playoff però era stato il Besiktas, giunto nono con nove vittorie e altrettante sconfitte e una partita di margine proprio su Venezia e i Wolves Vilnius; nel match decisivo per entrare agli ottavi i turchi se l’erano vista in trasferta con Gran Canaria, la squadra campione in carica, e avevano timbrato un colpo clamoroso.

Vittoria di due punti, poi successo sull’Hapoel Tel Aviv e semifinale di Eurocup: il Besiktas era anche riuscito a battere Bourg en Bresse a Istanbul ma i francesi avevano comunque avuto la meglio in gara-3 ottenendo così il pass per la finale. Il rendimento del Besiktas ci dice dunque che questa sera Trento, che purtroppo da qualche anno non vive queste emozioni internazionali, dovrà stare molto attenta a non sottovalutare un’avversaria che ha sempre il colpo in canna e in questo momento sarebbe nuovamente qualificata ai playoff, resta solo da vedere cosa racconterà il parquet della Il T Quotidiano Arena. (agg. di Claudio Franceschini)

TRENTO BESIKTAS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre per assistere in tv alla diretta Trento Besiktas avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare: nel nostro Paese la Eurocup, almeno per quanto riguarda le partite delle nostre rappresentanti nel torneo, viene infatti garantita dai canali di Sky Sport e questa emittente mette a disposizione anche il servizio di diretta Trento Besiktas streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo anche che su www.euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili sul match, a cominciare da tabellino play-by-play e boxscore aggiornati in tempo reale.

L’AQUILA CI CREDE!

La diretta Trento Besiktas prende il via alla Il T Quotidiano Arena alle ore 20:00 di giovedì 28 novembre 2024: nella nona giornata del girone A di basket Eurocup 2024-2025 la Dolomiti Energia va a caccia di una vittoria che la possa rimettere in corsa per i playoff, obiettivo che la società trentina non ha mai raggiunto da quando il torneo ha cambiato formula ma che in questa stagione appare alla portata, sia studiando la classifica del raggruppamento che osservando il rendimento di Trento, soprattutto in un campionato che sta letteralmente dominando essendo arrivata alla sosta per le nazionali con otto vittorie su otto.

Una Trento che fa le onde in Serie A1, ma che come sempre in Eurocup fatica: forse però nel corso di questa annata le cose possono essere diverse, al netto del bilancio negativo e dell’ultima sconfitta, quella maturata a Vilnius, la Dolomiti Energia sta dando prova di poter vincere partite che nelle stagioni precedenti non avrebbe vinto, il gruppo appare solido e si sta cementando ancor più agli ordini di Paolo Galbiati e allora c’è davvero la speranza di invertire la tendenza una volta per tutte e centrare l’obiettivo, intanto sarà fondamentale scoprire quello che succederà nella diretta Trento Besiktas.

DIRETTA TRENTO BESIKTAS: I PLAYOFF SONO CONCRETI

Ci avviciniamo alla diretta Trento Besiktas e allora possiamo sicuramente dire che la partita di questa sera sarà molto importante, perché la Dolomiti Energia deve recuperare un solo match alla squadra turca che occupa la sesta posizione nella classifica del girone A, come detto la graduatoria è ancora piuttosto corta e si entra nella nona giornata con ben tre squadre a quota tre vittorie e cinque sconfitte. Chiaramente è un’arma a doppio taglio, perché Trento potrebbe anche rimanere fuori dai playoff per differenza canestri e in ogni caso se la deve vedere con più rivali; tuttavia anche questa è una speranza di riuscire finalmente a superare la prima fase.

Scopriremo stasera se arriverà un successo contro il Besiktas: generalmente Trento ha fatto molto bene quando ha potuto giocare sul parquet della Il T Quotidiano Arena e questo è un fattore che potrebbe essere determinante, di sicuro poi lo slancio che l’Aquila è riuscita ad avere in campionato può influenzare positivamente una Eurocup che rimane diversa ma che, come visto, se non altro concede qualche chance in più rispetto a campagne che invece erano state perse quasi prima che cominciassero. Al campo allora il responso sulla diretta Trento Besiktas, vedremo se Paolo Galbiati potrà festeggiare una bella vittoria contro un’avversaria ostica.