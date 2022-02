Diretta Trento Boulogne/ Streaming video tv: ottavi ormai impossibili (Eurocup)

DIRETTA TRENTO BOULOGNE: PER L’AQUILA MISSIONE IMPOSSIBILE

Trento Boulogne, che è in diretta dalla BLM Group Arena, va in scena alle ore 20:00 di martedì 8 febbraio: la partita è valida per la 13^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2021-2022. Per la Dolomiti Energia, dopo la sconfitta subita dal Lietkabelis, questi ultimi incontri rappresentano una sorta di passerella: purtroppo le possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale sono ridotte al lumicino, non potrebbe essere altrimenti avendo vinto una sola partita in tutta la regular season e dovendo recuperarne quattro per agganciare l’ottavo posto (quattro e mezzo, visto il ko interno contro Amburgo).

DIRETTA/ Trento Milano (finale 73-79): la spunta l'Olimpia!

Boulogne invece sta stupendo: all’andata aveva battuto Trento di 13 punti, soprattutto occupa il quarto posto nella classifica del girone e sei giorni fa si è permessa addirittura di fare festa contro il Lokomotiv Kuban. Gli ottavi per i francesi sono vicini, ed è chiaro che l’obiettivo sia quello di non sbagliare la trasferta contro il fanalino di coda. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Trento Boulogne; mentre ne aspettiamo la palla a due, proviamo a fare qualche valutazione circa i temi principali che sono legati a questa partita di Eurocup.

DIRETTA/ Lietkabelis Trento (risultato finale 74-57): ennesima sconfitta per l'Aquila

DIRETTA TRENTO BOULOGNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Trento Boulogne sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, che da questa stagione ha preso in carico le partite delle squadre italiane in Eurocup: l’appuntamento sarà quindi riservato agli abbonati a Sky, che in alternativa potranno assistere al match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com troverete invece le informazioni utili, a cominciare soprattutto dal tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TRENTO BOULOGNE: RISULTATI E CONTESTO

Trento Boulogne è un’ultima spiaggia per la Dolomiti Energia: l’abbiamo detto più volte nelle ultime settimane, ma adesso le cose stanno realmente così. Con sette sconfitte consecutive, e una sola vittoria, l’Aquila è la squadra che fa peggio nella regular season di Eurocup; per chiudere il girone mancano sei partite, e i ragazzi di Lele Molin hanno quattro gare di ritardo da Amburgo. Che sono virtualmente cinque come detto, visto che i Towers hanno sbancato la BLM Group Arena nel match di andata: significa dunque vincere almeno quattro partite compresa quella contro i tedeschi, ma anche sperare che nel frattempo la stessa Amburgo raccolga non più di due successi.

Insomma: il compito di superare il turno di Eurocup non è esattamente abbordabile per la Dolomiti Energia, anche perché c’è un cammino fino a qui che parla chiaro e le motivazioni, evidentemente, sono quelle che sono. In più Trento arriva anche da tre sconfitte consecutive in Serie A1, e ha bisogno di rialzare la testa in patria; tra pochi giorni ci sarà l’impegno della Final Eight di Coppa Italia e dunque tutto concorre ad avere la testa altrove, ma comunque la diretta di Trento Boulogne sarà da onorare e non resta che scoprire come andranno le cose…



© RIPRODUZIONE RISERVATA