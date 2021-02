Diretta Trento Boulogne/ Streaming video tv: partita vitale nella Top 16 (Eurocup)

DIRETTA TRENTO BOULOGNE: SUBITO RIVINCITA!

Trento Boulogne sarà diretta dagli arbitri Milivoje Jovcic, Arturas Sukys e Artem Lavrukhin: alle ore 20:00 di martedì 2 febbraio la BLM Group Arena ospita la partita valida per la 4^ giornata della Top 16 di basket Eurocup 2020-2021. Dopo una sola settimana le due squadre si ritrovano a campi invertiti: al Marcel Cerdan la sconfitta dell’Aquila era stata beffarda, perché dopo una partita condotta quasi sempre c’era stato il buzzer beater di Anthony Brown a forzare l’overtime, nel quale poi i francesi si erano imposti.

Una sconfitta che ha complicato le cose per la Dolomiti Energia, ma fino a un certo punto: infatti nel gruppo F si sta registrando un grande equilibrio, cosa che appunto fa il gioco del Metropolitans che, sorprendentemente imbattuto, è sostanzialmente certo della qualificazione ai quarti visti gli incroci di calendario, ma potrebbe anche blindare il primo posto. Vedremo allora quello che succederà nell’attesa diretta di Trento Boulogne: intanto possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA TRENTO BOULOGNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Boulogne non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: sappiamo comunque che l’appuntamento con le partite di Eurocup è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli appassionati di basket la possibilità di seguirle integralmente in diretta streaming video. Per accedere al servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento; è invece liberamente consultabile il sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, sul quale troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il referto della partita, ma anche le classifiche dei gironi della Top 16 e altri contenuti.

DIRETTA TRENTO BOULOGNE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Boulogne potrebbe servire alla Dolomiti Energia per risalire la corrente nel girone di Eurocup: la squadra di Nicola Brienza, pur perdendo in Francia, ha dimostrato di potersela giocare ad armi pari contro la capolista del girone di Top 16 e, come già detto, la situazione nel gruppo F è assolutamente equilibrata. Se infatti Boulogne vola verso un’incredibile qualificazione ai quarti di finale, le altre tre squadre hanno vinto una partita a testa: le sfide dirette del ritorno saranno fondamentali per accedere al turno ad eliminazione diretta, così come eventuali colpi contro la prima in classifica. L’Aquila, dopo un’ottima regular season pur chiusa in calo, ha mostrato quelle qualità che potrebbero permetterle di fare strada nella competizione; non è nemmeno indifferente citare il fatto che il ko al Marcel Cerdan sia arrivato in una delle serate più brutte di Gary Browne da quando veste questa canotta, di conseguenza la speranza è che con la guardia a pieno regime il risultato possa essere diverso. Staremo a vedere se effettivamente sarà così…



