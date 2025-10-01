Diretta Trento Bourg en Bresse streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la prima giornata di Eurocup.

DIRETTA TRENTO BOURG EN BRESSE: INIZIO TOSTISSIMO!

Ecco che la diretta Trento Bourg en Bresse sta per allietare la nostra serata, quella di mercoledì 1 ottobre, perché alle ore 20:00 avremo la palla a due per la prima giornata di basket Eurocup 2025-2026. Siamo nel girone B, ancora una volta passano le prime sei: per la Dolomiti Energia è l’ennesimo tentativo nel torneo.

Quelli precedenti sono andati tutt’altro che bene: tra profonde delusioni o cammini pessimi, l’Aquila Trento non è mai riuscita a superare lo scoglio della prima fase con questa nuova formula, sono lontani i giorni di una bellissima semifinale di Eurocup che era stata disputata nel 2016, dunque ormai quasi dieci anni fa.

L’inizio è particolarmente tosto: Bourg en Bresse, che ha “prodotto” la prima scelta NBA 2024 Zaccharie Risacher, due edizioni fa ha raggiunto la finale di questa competizione e, anche se l’anno scorso non ha superato la regular season, rimane una squadra di alto profilo e potenziale, e un cliente molto brutto.

Per la Dolomiti Energia, che ha già aperto la sua stagione con la Supercoppa, sarà importante iniziare bene anche per prendere fiducia e consapevolezza di potercela fare, noi aspettiamo la diretta Trento Bourg en Bresse e intanto facciamo qualche considerazione su cosa attenderci da questa prima giornata di Eurocup.

DIRETTA TRENTO BOURG EN BRESSE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Trento Bourg en Bresse saremo su Sky Sport Basket per tutti gli abbonati alla tv satellitare, mentre la diretta streaming video è prevista su Now Tv sempre in abbonamento.

DIRETTA TRENTO BOURG EN BRESSE: AQUILA RODATA

Lo abbiamo accennato: la diretta Trento Bourg en Bresse rappresenta la seconda partita stagionale per l’Aquila, che ha fatto il suo esordio lo scorso sabato con la semifniale di Supercoppa. Una partita persa contro Brescia, alla fine anche in maniera evidente, ma nella quale la Dolomiti Energia ha lasciato intravedere sprazzi di talento: dovranno essere ben incanalati e gestiti dal nuovo coach Massimo Cancellieri ma intanto il materiale c’è ed è interessante anche il lavoro sui giovani perché, dopo aver contribuito a mandare Saliou Niang in NBA, Trento ha lanciato il fratello minore Cheik, con risultati apprezzabili.

Adesso però si fa sul serio, e questa squadra deve iniziare a capire quale possa essere il suo percorso: in ambito nazionale è stata festeggiata una storica Coppa Italia e ci sarebbero anche i presupposti per correre verso lo scudetto (almeno in linea ipotetica), in Eurocup però si è visto troppo spesso come Trento abbia faticato a tenere il livello, questo è un discorso che chiaramente può riguardare tutto il basket italiano di questo periodo ma la partita che inizia tra poco è quella della Dolomiti Energia, e allora speriamo che Cancellieri e i suoi ragazzi possano inaugurare questo ennesimo percorso internazionale con una vittoria anche se sarà parecchio difficile.