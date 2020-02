Diretta Trento Brescia/ Streaming video tv: big match alla BLM Group (basket A1)

Trento Brescia va in scena alle ore 17:30 di domenica 2 febbraio, presso la BLM Group Arena: grande appuntamento con la 21^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020, una sfida tra due squadre che negli anni passati sono state ottime protagoniste del nostro movimento e che ancora oggi sono impegnate nella Top 16 di Eurocup. Reduci dunque dagli impegni internazionali, ora si ritrovano in una sfida che potrebbe lanciare la Dolomiti Energia verso la zona playoff: la squadra di Nicola Brienza ha centrato un enorme colpo nell’ultima giornata, espugnando il PalaSerradimigni con una tripla di Alessandro Gentile sulla sirena. La vittoria contro il Banco di Sardegna, seconda forza del campionato, ha dato grande fiducia a una Trento che ancora una volta potrebbe prendersi la post season; posizione migliore per la Germani che però domenica scorsa è caduta in casa contro Brindisi, non riuscendo ad allungare in chiave terzo posto e dovendo ora sgomitare per mantenere le cose come stanno, e continuando a inseguire una delle prime due posizioni. Ci attende una grande sfida nella diretta di Trento Brescia: intanto presentiamo alcuni dei temi principali che sono legati a questo pomeriggio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Brescia non sarà una di quelle che verranno trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno di campionato. In alternativa, come sempre, si potrà seguire questa partita – come tutte le altre del campionato di Serie A1 – tramite l’applicazione Eurosport Player, in diretta streaming video e previo abbonamento. Il sito ufficiale www.legabasket.it fornirà invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA TRENTO BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

In questo momento Trento Brescia rappresenta una delle partite migliori che il nostro campionato di basket possa offrire: come abbiamo già detto le due squadre possono essere prese ad esempio per come sono riuscite ad alzare il livello e diventare competitive appena dopo la promozione in Serie A1. L’Aquila ha giocato due finali scudetto consecutive, la Germani si è fermata in semifinale ma aveva ottenuto il terzo posto in regular season nella stagione in cui aveva aperto con nove vittorie consecutive ed era passata attraverso la finale di Coppa Italia. Una sfida dunque che rappresenta uno spot per tutto il torneo, e che si potrebbe anche riproporre eventualmente ai playoff: al momento dipende chiaramente dalla Dolomiti Energia, che come già era capitato negli anni scorsi non è partita alla grande ma sta rapidamente risalendo la corrente e facendo vedere a tutti che Brienza è un allenatore che può incidere e il roster è stato nuovamente costruito con raziocinio, come del resto quello della stessa Brescia che oggi andrà a caccia di riscatto.



