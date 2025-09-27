Diretta Trento Brescia streaming video tv: orario e risultato live della prima semifinale della Supercoppa basket 2025.

DIRETTA TRENTO BRESCIA (RISULTATO LIVE 26-20): FINE PRIMO QUARTO

Fine primo quarto della semifinale di Supercoppa Italiana, con il punteggio che vede avanti il Trento sul Brescia per 26-20. Avvio convincente della Dolomiti Energia, che ha mostrato buona fluidità offensiva e soprattutto grande attenzione dietro.

Protagonista Miro Bilan, impeccabile nella metà campo difensiva: il lungo croato ha alzato il livello dell’intensità, negando canestri facili al suo marcatore diretto e dando sicurezza a tutta la retroguardia. Il Brescia ha provato a restare in scia grazie a qualche iniziativa sul perimetro, ma la maggiore solidità difensiva di Trento ha fatto la differenza in questo primo parziale. (agg. Gianmarco Mannara)

Marco Belinelli si ritira/ Il basket perde un grande talento, stop a 39 anni (oggi lunedì 18 agosto 2025)

DIRETTA TRENTO BRESCIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo finalmente alla diretta Trento Brescia: abbiamo già ricordato che l’ultima partecipazione della Germani alla Supercoppa basket è quella dello scorso anno, risoltasi nella sconfitta in semifinale contro Milano, mentre l’anno precedente l’incredibile +23 su Tortona aveva portato a una finale persa in maniera più che netta (60-97) contro la Virtus Bologna. La Dolomiti Energia invece non ha mai giocato la Supercoppa a quattro: le uniche due partecipazioni sono quelle del 2020 e 2021, quando eccezionalmente la Lega basket aveva aperto a tutte le rappresentanti del campionato di Serie A1.

Morto Marco Mardigali, ex presidente Virtus Bologna/ Vinse il Triplete prima del fallimento (6 luglio 2025)

Nella prima occasione Trento era arrivata ultima nel girone che comprendeva anche Venezia, Treviso e Trieste (si qualificava la prima) con due vittorie e quattro sconfitte; peggio ancora nel 2021, quando l’Aquila aveva incassato due sconfitte sia da Tortona che da Trieste, abbandonando subito le ostilità. Stavolta questa semifinale secca potrebbe significare arrivare a giocarsi il titolo, ma naturalmente nell’altra metà campo c’è una Leonessa che almeno sulla carta parte con i favori del pronostico: non ci resta che valutare insieme cosa succederà sul parquet dell’Unipol Forum, possiamo davvero metterci comodi perché la diretta Trento Brescia sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Brescia Virtus Bologna (risultato finale 74-96): dedicata ad Achille! (17 giugno 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA TRENTO BRESCIA IN STREAMING VIDEO TV

Tanti appuntamenti per la diretta Trento Brescia: in tv saremo in chiaro su Cielo o in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, diretta streaming video con Sky Go o la nuova LBA Tv.

RIPARTE LA STAGIONE!

È la diretta Trento Brescia a inaugurare la nuova stagione della pallacanestro italiana: alle ore 18:00 di sabato 27 settembre infatti questa è la prima semifinale della Supercoppa basket 2025. Invariato il formato: quattro squadre in semifinali e finale, dunque bisogna ora presentare le prime due avversarie.

Siamo al Forum di Assago, dove si incrociano la Dolomiti Energia che l’anno scorso ha vinto il suo primo, storico trofeo mettendo in bacheca la Coppa Italia, e la Germani che invece non ha messo titoli a referto, ma si è tolta la grande soddisfazione di raggiungere per la prima volta nella storia la finale scudetto.

Possiamo dire che la diretta Trento Brescia sia la sfida tra due realtà che nell’ultimo decennio hanno saputo fare passi da gigante riuscendo a rivaleggiare concretamente con le big, inserendosi in un contesto “incerto” e facendosi strada; adesso però arriva il momento di fare il passo ulteriore.

Nessuna delle due era presente alla Supercoppa dell’ultima stagione, la Leonessa aveva raggiunto la finale due anni fa; discorsi ovviamente relativi, inizia una nuova annata ed è giusto che anche con la diretta Trento Brescia, almeno per certi aspetti, si riparta da zero e tra poco scopriremo chi raggiungerà la finale ad Assago.

DIRETTA TRENTO BRESCIA: COSA ASPETTARSI?

La diretta Trento Brescia ci parla di due progetti rinnovati, certamente nei roster (e questa non è una novità) ma anche e soprattutto nella guida tecnica. L’Aquila, salutato Paolo Galbiati, ha messo sotto contratto Massimo Cancellieri che da qualche anno era andato ad allenare all’estero, ma che ha ampia esperienza nel nostro basket e ora sarà chiamato a una sfida intrigante, vale a dire quella di portare Trento a essere realmente dominante e magari finalmente a centrare la prima finale scudetto, cosa che è sempre mancata, o a rivaleggiare in maniera concreta in campo europeo.

Brescia invece ha dovuto rinunciare a Giuseppe Poeta dopo un solo anno: per lui c’è stato infatti il ritorno a Milano per un anno di “apprendistato” che lo lancerà poi verso il ruolo di head coach, la Germani ha scelto la strada della continuità con Massimo Cotelli dimostrando, e non per la prima volta, che la solidità del progetto può fare la differenza. Per quanto riguarda i valori in campo, è decisamente presto per parlare: infatti le due squadre sono nuove e salvo qualche amichevole è realmente tutto da scoprire, inizieremo a farlo tra poco con la diretta Trento Brescia, prima semifinale della Supercoppa basket 2025.