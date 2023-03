Diretta Trento Brescia/ Streaming video tv: tra playoff e salvezza! (basket A1)

DIRETTA TRENTO BRESCIA: IN DUE PER LA CONFERMA!

Trento Brescia, partita in diretta dalla BLM Group Arena alle ore 18:00 di domenica 5 marzo, si gioca per la 20^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023: una sfida molto interessante tra due società sulle quali si potrebbe dire molto, che in questo momento stanno lottando per obiettivi diversi. La Dolomiti Energia ha giocato in Coppa Italia ma ha perso subito, in campionato si sta confermando in zona playoff e prima delle due settimane di pausa ha colto una importante vittoria a Scafati, riuscendo così a non farsi riassorbire dalle concorrenti che non mollano un colpo.

Brescia invece arriva a questa trasferta dal grande colpo di Torino: una squadra in crisi, che in Serie A1 non vince da tempo ed è appena sopra la zona retrocessione, ha incredibilmente vinto la Coppa Italia mettendo in bacheca il primo trofeo nella sua storia, e ora vuole sfruttare l’onda lunga dell’entusiasmo per risalire la corrente anche in campionato. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Trento Brescia, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa le tematiche principali che potrebbero emergere dalla serata della BLM Group Arena.

DIRETTA TRENTO BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Brescia non è una di quelle che per la 20^ giornata di basket saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. L’alternativa come sempre esiste, ed è noto che sia rappresentata dal portale Eleven Sports che fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video con la possibilità di acquistare l’evento on demand, e dobbiamo ricordare che da qualche tempo questa piattaforma è visibile anche su DAZN. Infine sul sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TRENTO BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Inevitabilmente nel presentare la diretta di Trento Brescia bisogna parlare della Germani: straordinario quello che la squadra di Alessandro Magro ha fatto in Coppa Italia, perché è arrivata alla Final Eight con l’ottava testa di serie e una crisi prolungata in Serie A1, fatta di sei sconfitte consecutive e una classifica davvero brutta, ma in quei giorni al Pala Alpitour ha saputo performare come nessuna avrebbe creduto possibile, eliminando subito Milano e poi schiantando Pesaro prima di prendersi il titolo contro la Virtus Bologna. Una marcia trionfale, ma adesso appunto Brescia sa bene che la missione non è finita e bisogna assolutamente provare a salvarsi.

Trento invece vuole immediatamente archiviare la sconfitta di Coppa Italia (contro Tortona) e ripartire in campionato: l’anno scorso, per la prima volta da quando è stata promossa, la Dolomiti Energia ha mancato i playoff e la missione è quindi quella di tornarci subito. Ricordiamo che entrambe le squadre sono impegnate in Eurocup: la Germani è vicina alla qualificazione agli ottavi anche se il discorso non è ancora chiuso, Trento aritmeticamente può ancora sperare ma, come nella passata stagione, l’obiettivo è decisamente lontano…











